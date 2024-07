相關報道:威廉與喬治小王子睇歐國盃 喬治打呔扁嘴如「迷你版威廉」【多圖】

威廉帶喬治夏洛特睇Taylor Swift演唱會 開心分享合照

威廉與三子女興奮跳起合照 凱特親自拍攝賀威廉42歲生日

Wishing Prince George a very happy 11th birthday today!



📸 The Princess of Wales, 2024 pic.twitter.com/Tybyz7Z8cs— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 22, 2024