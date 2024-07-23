薄荷洗頭水非人人合用　皮膚科醫生籲頭皮易敏感者避用　倘痕癢現紅疹或需求醫 (14:30)

不建議頻密轉用洗頭水

劉顔銘表示，頭皮容易出現皮膚敏感或頭皮濕疹患者，應避免選用含有香料、防腐劑（如MIT、CMIT、Parabens）、活性劑成分SLS（十二烷基硫酸鈉）、SLES（十二醇聚氧乙烯醚硫酸鈉），以及可釋出甲醛的產品。曾有個案為脂溢性皮炎患者，轉用薄荷洗頭水後，不但未有改善頭屑多的問題，反而頭皮變得非常痕癢。如果使用中的洗頭水不會致敏，不建議頻密轉用。

薄荷產品無助身體降溫

除了薄荷洗頭水，有人會用薄荷噴霧、薄荷膏等薄荷產品希望降溫消暑，劉顔銘不建議使用，因為當中的活性成分「薄荷醇」，透過刺激控制溫度的神經受體，向腦部發放錯誤信息令人感覺涼快，實際並不能令身體降溫。假若真的要使用該類產品，宜先在後頸或手腕小範圍試用，等待30分鐘，確認沒有過敏反應才繼續使用。倘若想降溫，劉顔銘認為用濕毛巾敷臉較安全。

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