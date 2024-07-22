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天文台取消所有熱帶氣旋警告信號 (12:23)

【12:22】所有熱帶氣旋警告信號取消。

【11:53】派比安正遠離本港，天文台會在下午12時20分取消所有熱帶氣旋警告信號。本港今日初時仍有幾陣狂風驟雨，離岸及高地仍間中吹強風。

【08:37】上午8時20分，天文台錄得30°C，相對濕度84%。一號戒備信號現正生效。熱帶風暴派比安正在本港西南500公里外掠過，隨後會逐漸遠離。受派比安的外圍環流影響，本港今日（22日）初時離岸及高地間中吹強風，一號戒備信號會至少維持至中午12時。

上午8時，派比安集結在香港之西南偏西約590公里，即在北緯19.5度，東經109.4度附近，預料向西北移動，時速約14公里，橫過海南島，隨後進入北部灣，移向廣西至越南北部一帶並逐漸減弱。與其相關的狂風驟雨及雷暴會在今日影響廣東沿岸，該區風勢較大。

此外，熱帶氣旋格美會在未來一兩日大致移向台灣以東海域並顯著增強，受其外圍下沉氣流影響，中國東南部本周中期天氣酷熱，亦有幾陣驟雨。預料一股西南氣流會在本周後期影響華南沿岸，為該區帶來不穩定天氣。

本港地區今日大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32°C。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。展望未來兩三日部分時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨。（天文台）

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