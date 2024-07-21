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天文台：一號波至少維持至下午5時　熱帶低氣壓料今晚至明早登陸海南島 (10:00)

【10:00】天文台早上9時45分表示，過去數小時，該熱帶低氣壓在西沙附近開始採取偏西北方向的路徑。根據現時預測，該熱帶低氣壓會稍為增強，今晚（21日）至明早（22日）登陸海南島。其外圍雨帶正影響珠江口一帶，本港離岸及高地間中吹強風。一號戒備信號會至少維持至下午5時。

天文台會視乎該熱帶低氣壓與珠江口的距離、強度變化及本地風力情況，評估今晚是否需要改發更高的熱帶氣旋警告信號。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

本港地區今日天氣預測：大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。

【07:01】一號戒備信號現正生效，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。天文台表示，過去數小時，該熱帶低氣壓採取較為偏西方向移動，維持在香港西南偏南約700公里附近，與香港保持一定距離。一號戒備信號會至少維持至下午5時。與該熱帶低氣壓相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶，離岸及高地間中吹強風。預料該熱帶低氣壓會稍為增強，並在日間採取偏西北的路徑。天文台會視乎該熱帶低氣壓與珠江口的距離、強度變化及本地風力的情況，評估今晚（21日）是否需要改發更高的熱帶氣旋警告信號。

上午7時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約710公里，即在北緯16.4度，東經111.6度附近，預料向西北移動，時速約14公里，橫過南海中部，大致移向海南島一帶。海面有湧浪，天文台提醒市民遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32℃。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。展望周一（22日）仍有狂風驟雨及雷暴，初時離岸及高地風勢較大，海有湧浪。本周中期天色好轉，日間酷熱，但仍有一兩陣驟雨。（天文台

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