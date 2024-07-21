大暑．二十四節氣｜冬瓜湯水4食譜 (17:40)

食譜一：新鮮蓮子豆腐冬瓜羹

材料：新鮮蓮子20-25粒、冬瓜385克、杞子適量、秋葵3條、絹豆腐150克、水250毫升、薑蓉適量

調味料：昆布粉及醬油各1小匙（約5毫升）、胡椒及海鹽適量（昆布粉可用素菇粉代替）

製法：

1. 新鮮蓮子去殼去衣去芯；

2. 秋葵頭部除去黑邊部分，切粒；

3. 冬瓜去皮切件，杞子洗淨；

4. 冬瓜放入攪拌機，加150毫升水攪拌，留意不要全部攪爛；

5. 冬瓜攪拌後下鑊以中火煮，加入薑蓉、胡椒、海鹽及昆布粉，攪拌；

6. 加入醬油和秋葵繼續煮；

食譜二：冬瓜羊肚菌薏米淮山湯（4人分量）

材料：冬瓜連皮600克、羊肚菌14-15粒、乾淮山4片、甘筍1碗、生薏米7湯匙、熟薏米20克、赤小豆1湯匙、白扁豆1湯匙、椰棗7粒、腰果10粒、薑3片、鹽適量、水適量

製法：

1.所有材料洗淨，赤小豆和白扁豆浸20分鐘；淮山浸軟後撕開如拇指甲般大小；羊肚菌洗淨浸軟備用。

2.冬瓜連皮切件，甘筍去皮切粒，椰棗去核。

3.熱油鑊，放2片薑，把冬瓜略炒後盛起，再放1片薑，加入羊肚菌略炒。

食譜三：荷葉冬瓜解暑湯（2至3人分量）

材料：新鮮荷葉1塊、冬瓜半斤、瘦肉200克、鹹蛋1隻、蝦乾30克、生薑3片

製法：

1.荷葉洗淨浸軟，剪成細塊；冬瓜洗淨去核，留少許皮，切塊；瘦肉切粒汆水；蝦乾洗淨加少許水浸軟10分鐘；鹹蛋洗去外層鹽分，分開蛋黃和蛋白。

2.半煲水煮滾，加入冬瓜、瘦肉、蝦乾、蛋黃和生薑片，以中小火滾30分鐘。

3.加入荷葉和蛋白，煮10分鐘即成，可依個人喜好加鹽調味。

食譜四：冬瓜瘦肉薏米湯（4人分量）

材料︰冬瓜（連皮連籽）一斤、瘦肉四兩、茯苓五錢、鮮蓮子10-15粒、鮮百合10-15粒、南北杏各少許、陳皮一角、生熟薏米各五錢、水8碗

製法︰

1.瘦肉汆水，加少許鹽醃過夜，備用。

2.冬瓜洗淨，冬瓜切皮、切肉，盡量切細塊，冬瓜瓤分開。生熟薏米先洗淨浸泡、其他材料洗淨，備用。

3.冬瓜（冬瓜皮、冬瓜肉、冬瓜瓤連籽）、瘦肉、生熟薏米、陳皮、茯苓加水煲45分鐘，最後加入鮮蓮子和鮮百合再煲15分鐘，即成。

大暑飲食宜清不宜濃 4食物解暑健脾清心火

度暑粥食譜