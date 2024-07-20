天文台：一號戒備信號至少維持至周日早上6時 (22:54)

晚上11時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約690公里，即在北緯16.3度，東經112.5度附近，預料向西北移動，時速約14公里，橫過南海中部，大致移向海南島一帶。

【18:23】天文台會在今晚（20日）10時40分發出一號戒備信號。位於南海中部的熱帶低氣壓仍然較為鬆散，與其及西南季候風相關的狂風驟雨正覆蓋整個南海中至南部。按照現時預測，該熱帶氣旋將逐漸採取較偏西北的方向移動，大致移向海南島一帶，並會有所增強。受其影響，廣東沿岸未來一兩天間中會有狂風驟雨，珠江口一帶離岸和高地在明日（21日）稍後風勢逐漸增大。

【16:06】天文台表示，會在今晚（20日）8時至11時之間發出一號戒備信號。

位於南海中部的熱帶低氣壓仍然較為鬆散，與其及西南季候風相關的狂風驟雨正覆蓋整個南海中至南部。按照現時預測，該熱帶氣旋將逐漸採取較偏西北的方向移動，大致移向海南島一帶，並會增強。受其影響，廣東沿岸未來一兩天間中會有狂風驟雨，珠江口一帶離岸和高地在明日稍後風勢逐漸增大。

【10:39】天文台表示，過去數小時，南海中部的熱帶低氣壓採取較為偏西的方向移動，組織仍然較為鬆散。預料該熱帶低氣壓會大致移向海南島一帶，今日日間與香港保持超過600公里距離。天文台會在今日黃昏至晚上才考慮發出一號戒備信號。

【09:56】早上9時40分，天文台錄得29.9°C，相對濕度87%。位於南海中部的熱帶低氣壓已進入本港800公里範圍內。按照現時預測，該熱帶低氣壓較大機會移向海南島至廣東西部一帶，但其今日（20日）早上仍與本港維持超過600公里距離，加上初時強度較弱，本港風力仍未顯著增強。天文台會視乎其動向，考慮在下午至晚上發出一號戒備信號。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32℃，新界再高一兩度。吹和緩東至東南風，稍後風勢清勁。海有湧浪。

上午8時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約310公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中部。 同時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約920公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過菲律賓以東海域。

展望未來一兩日有狂風驟雨及雷暴，離岸及高地風勢頗大，海有湧浪。下周中期仍有幾陣驟雨。（天文台）