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夏天「游泳耳」感染個案多　醫生提醒勿撩耳減風險【短片】 (10:15)

夏天「游泳耳」感染個案多　醫生提醒勿撩耳可減風險（採訪：林穎茵；拍攝、剪接：黃子希）

游泳後耳朵疼痛、甚至有異味分泌物流出，可能是患上「游泳耳」（即急性外耳道發炎）。游泳耳成因？可以怎樣預防及治療？香港中文大學耳鼻咽喉–頭頸外科學系教授及系主任唐志輝接受明報電子平台組訪問，詳細解釋有關游泳耳的疑問，以及提醒讀者游泳耳的預防方法。（採訪：林穎茵；拍攝、剪接：黃子希）

唐志輝指出急性外耳道發炎在夏天很普遍，每3至4名市民游泳後就有1人曾患此症，所以俗稱「游泳耳」。他建議有徵狀者向醫生求診，一般滴醫生處方外耳藥水後，95%患者可以痊癒。

「游泳耳」分細菌或真菌感染

唐志輝表示游泳耳可分為兩類，一是細菌感染，若市民戒掉撩耳朵習慣也可減低感染風險。因耳垢可以阻止細菌入侵，有保護耳朵功能，加上撩耳朵有機會弄傷，有傷口細菌就能導致感染。

另一個是真菌感染，又稱「發霉耳」。因香港天氣潮濕，若游泳後有積水留在耳道，有可能導致真菌滋生，造成發霉。

擴散性外耳道發炎後果嚴重

唐志輝表示少數人感染後有可能患上擴散性外耳道發炎，即除外耳道皮膚外，細菌擴散至皮下軟組織、耳骨，並有嚴重腫脹，或會影響頭骨及腦部，引發腦硬膜外的炎症，甚至腦炎。他提醒耳朵有傷口、先天性耳道狹窄、屬過敏性皮膚、耳朵曾做手術、曾做放射治療的鼻咽癌或其他頭頸癌患者、糖尿病患者等風險較高，這幾類人若發現耳朵不適要盡快求醫，又或游泳前可諮詢專科醫生意見，是否有需要佩戴耳塞或耳套。

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