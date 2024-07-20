外遊手機工具｜Google Maps設定避樓梯路線　iPhone內建功能速查匯率航班【短片示範】 (14:00)

1. Google Maps尋方便拖篋路線

用戶可透過設定「方便輪椅使用者進出」，優先顯示設有升降機的路線，避開樓梯，方便拖行李箱的旅客。

設定步驟：

- 輸入目的地後，按「搜尋」

- 按「路線」

- 輸入起點後，按「前往」

- 按「…」圖示

- 按「選項」

- 開啟「方便輪椅使用者進出」按鈕

- 即可顯示避開樓梯路線

2. iPhone相機查匯率兌換價

- 將手機鏡頭對準價錢牌（價錢須附有貨幣符號或註明哪種貨幣）

- 按「原況文字」圖示和外幣金額

- 即時可將外幣金額換算成港幣

3. iPhone「Spotlight」搜尋查航班、匯率

- 在主頁面向下拉

- 在搜尋欄輸入航班編號

- 按「航班資訊」方格可顯示航班資訊

- 若想查找匯率，可在搜尋欄輸入外幣金額（例如：500yen、USD5000），即可顯示兌換港元金額。

外遊實用工具：

3個實用翻譯App 遊日本、韓國、印尼旅客留意