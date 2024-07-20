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外遊手機工具｜Google Maps設定避樓梯路線　iPhone內建功能速查匯率航班【短片示範】 (14:00)

旅行手機3工具：搵路、查匯率、航班（拍攝、剪接：莊靜芝）

外遊少不免要搵路、查找航班資訊、貨幣匯率等，善用手機App和內置小工具，旅遊查資料搵路更輕鬆。本文短片以iPhone示範使用3個手機工具：利用Google Maps查找拖篋避開樓梯路線，開啟iPhone相機查港幣兌換價，以及「Spotlight」搜尋快速查航班資訊或匯率。

1. Google Maps尋方便拖篋路線

用戶可透過設定「方便輪椅使用者進出」，優先顯示設有升降機的路線，避開樓梯，方便拖行李箱的旅客。
設定步驟：
- 輸入目的地後，按「搜尋」
- 按「路線」
- 輸入起點後，按「前往」
- 按「…」圖示
- 按「選項」
- 開啟「方便輪椅使用者進出」按鈕
- 即可顯示避開樓梯路線

2. iPhone相機查匯率兌換價

- 將手機鏡頭對準價錢牌（價錢須附有貨幣符號或註明哪種貨幣）
- 按「原況文字」圖示和外幣金額
- 即時可將外幣金額換算成港幣
註：iOS16或之後版本才有「原況文字」轉換貨幣匯率功能，更多「原況文字」詳情，可參看蘋果官方網頁

3. iPhone「Spotlight」搜尋查航班、匯率

- 在主頁面向下拉
- 在搜尋欄輸入航班編號
- 按「航班資訊」方格可顯示航班資訊
- 若想查找匯率，可在搜尋欄輸入外幣金額（例如：500yen、USD5000），即可顯示兌換港元金額。
註：此功能須開啟「Siri與搜尋」的「在Spotlight中顯示」才可使用，更多「Spotlight搜尋」詳情，可參看蘋果官方網頁

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