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天文台：低壓區增強為熱帶低氣壓　今晚至明早進入本港800公里範圍 (16:19)

【16:19】天文台表示，位於南海中南部的低壓區已增強為熱帶低氣壓。按照現時預測，該熱帶低氣壓會在今晚至明早進入本港800公里範圍內。

【12:04】天文台表示，位於南海中南部的低壓區正逐漸增強，預料會在今日（19日）稍後發展成熱帶氣旋。按照現時預測，該熱帶氣旋會在明日（20日）進入本港800公里範圍內，隨後有較大機會移向海南島至廣東西部一帶，但其路徑及強度仍存在相當變數。天文台會視乎其動向，考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。受其影響，下周日及周一珠江口一帶有狂風驟雨，離岸及高地風勢頗大。

【08:52】未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【08:36】上午8時20分，天文台錄得27.6°C，相對濕度95%。位於香港以南的雷雨區正逐漸靠近，並會在未來兩三小時影響本港。

驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。此外，副熱帶高壓脊覆蓋中國東南部。而位於南海中南部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。

本港地區今日（19日）大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光，市區最高氣溫約32°C，新界再高一兩度。吹和緩東南風。展望明日（20日）短暫時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨。隨後一兩日驟雨較多。（天文台）

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