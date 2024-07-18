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天氣｜天文台：低壓區周五進入南海　多雲有驟雨 (18:35)

【18:35】一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。此外，現時為菲律賓中部帶來不穩定天氣的低壓區會在周五（18日）進入南海。本港地區今晚（17日）及明日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。明早最低氣溫約27°C，日間部分時間有陽光，最高氣溫約32°C。吹和緩東南風。展望周六（19日）短暫時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨。隨後一兩日驟雨較多。（天文台

【16:00】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【13:45】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【13:32】天文台發出天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【12:09】天文台發出特別天氣提示：本港以南海域持續有雷雨區發展並逐漸向北移動，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。另外，天文台預料強陣風繼續吹襲香港，正午12時左右，青洲錄得每小時約70公里的強陣風。

【08:35】上午8時20分，天文台錄得29.0°C，相對濕度89%。一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。今早（18日）本港多處地區錄得超過5毫米雨量。此外，副熱帶高壓脊覆蓋中國東南部。而位於菲律賓附近的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。

本港地區今日天氣預測短暫時間有陽光，間中有驟雨。稍後局部地區有狂風雷暴，最高氣溫約32°C。吹和緩至清勁東南風。展望未來一兩日短暫時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨。下周初驟雨較多。

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