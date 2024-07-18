內地無人駕駛「蘿蔔快跑」成熱話　價廉24小時載客　的士憂搶生意 (10:00)

●蘿蔔快跑2021年發布 今年擬「全覆蓋」武漢

「蘿蔔快跑」自2021年發布，在全國11個城市開放載人測試，並在北京、武漢、重慶、深圳、上海開展全無人自動駕駛出行服務，更計劃年內在武漢實現「全覆蓋」計劃。

●車費低於的士

由於沒有平台費用和司機成本，「蘿蔔快跑」里程單價遠低於城市的士。以15公里行車路程為例，大概為尖沙嘴往沙田的距離，選搭蘿蔔快跑的收費僅約22元人民幣，較內地普通的士便宜一半，收費亦較其他網約車如滴滴快車低，惟行車路程則較其他長。

●曾撞衝紅燈行人 「罷工」堵塞交通

「蘿蔔快跑」無人車7月初在武漢撞倒一名衝紅燈行人，引起內地網民關注。百度回覆稱是在車輛綠燈亮起啟動之際，與一名衝紅燈途人發生輕微接觸，公司配合警方處理，並陪同傷者送院檢查。

7月中，相繼有影片顯示「蘿蔔快跑」車輛停在馬路「罷工」堵塞交通，以及有關車內裝監控鏡頭的消息，「蘿蔔快跑」則回應稱會持續改善車輛技術，而鏡頭則是作測試監管安全問題，不會蒐集數據儲存用。

有內媒報道，部分試點城市會有隨車安全員，百度基地亦有後台安全員協助解決無人車的複雜問題。

●的士司機抱怨搶生意

內地傳出一份客運公司文件，批評「蘿蔔快跑」搶生意，令旗下的士「已到死亡邊緣」。武漢市交通運輸局稱市內的士行業比較穩定，但仍有的士司機抱怨，在無人駕駛投放量多的城區，幾乎無人召車，回到投放少的主城區訂單才會變多。（綜合報道）