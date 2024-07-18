明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

內地無人駕駛「蘿蔔快跑」成熱話　價廉24小時載客　的士憂搶生意 (10:00)

內地AI無人駕駛「蘿蔔快跑」（法新社2022年資料片段）

內地人工智能（AI）無人駕駛技術日益先進，百度旗下Apollo無人駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」更成近期熱話，除了價格便宜、24小時服務，其安全風險亦引起廣泛關注，也有的士司機擔心此類網約車「搶客」，影響生計。「蘿蔔快跑」相關內容近來多次登上熱搜，甚至有傳「停運」，惟官方客服日前已澄清，「蘿蔔快跑」未有停運。

●蘿蔔快跑2021年發布　今年擬「全覆蓋」武漢

「蘿蔔快跑」自2021年發布，在全國11個城市開放載人測試，並在北京、武漢、重慶、深圳、上海開展全無人自動駕駛出行服務，更計劃年內在武漢實現「全覆蓋」計劃。

●車費低於的士

由於沒有平台費用和司機成本，「蘿蔔快跑」里程單價遠低於城市的士。以15公里行車路程為例，大概為尖沙嘴往沙田的距離，選搭蘿蔔快跑的收費僅約22元人民幣，較內地普通的士便宜一半，收費亦較其他網約車如滴滴快車低，惟行車路程則較其他長。

●曾撞衝紅燈行人　「罷工」堵塞交通

「蘿蔔快跑」無人車7月初在武漢撞倒一名衝紅燈行人，引起內地網民關注。百度回覆稱是在車輛綠燈亮起啟動之際，與一名衝紅燈途人發生輕微接觸，公司配合警方處理，並陪同傷者送院檢查。

7月中，相繼有影片顯示「蘿蔔快跑」車輛停在馬路「罷工」堵塞交通，以及有關車內裝監控鏡頭的消息，「蘿蔔快跑」則回應稱會持續改善車輛技術，而鏡頭則是作測試監管安全問題，不會蒐集數據儲存用。

有內媒報道，部分試點城市會有隨車安全員，百度基地亦有後台安全員協助解決無人車的複雜問題。

●的士司機抱怨搶生意

內地傳出一份客運公司文件，批評「蘿蔔快跑」搶生意，令旗下的士「已到死亡邊緣」。武漢市交通運輸局稱市內的士行業比較穩定，但仍有的士司機抱怨，在無人駕駛投放量多的城區，幾乎無人召車，回到投放少的主城區訂單才會變多。（綜合報道）

相關字詞﹕蘿蔔快跑 人工智能 無人駕駛 無人的士 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞