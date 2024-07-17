書展開鑼｜一票睇3展覽　書展開放時間、票價、購物優惠連結一覽 (08:56)

●書展日期及時間

- 7月17-22日上午10時至晚上10時

- 7月23日上午9時至下午5時

●運動消閒博覽、零食世界日期及時間

- 7月17-18日上午10時至晚上9時

- 7月19-20日上午10時至晚上午10時

- 7月21-22日上午10時至晚上9時

- 7月23日上午9時至下午5時

●票價

成人：$30（一票可通行三展）

小童：$10（適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童）

*3歲或以下小童、65歲或以上長者免費進場

*展覽於每日關閉前45分鐘停止售票及進場

●購票方法

- 電子門票可透過八達通App、AlipayHK、內地支付寶、BoC Pay或01空間購買。

- 實體門票在全線7-11便利店或Circle K便利店發售。

●票務優惠

- 上午進場票︰10元（成人和小童同價，每天中午12時前進場），只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。

- 免費再進場特別優惠：凡以正價（成人30元、小童10元）購買7月17日或18日書展門票，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券，免費於以下時段各進場一次：

1) 7月19-21日晚上7時後

2) 7月22日晚上7時後

- 超級書迷證：88元，持此證可於書展期間無限次入場，更可使用特別通道入場，節省輪候時間

●購物優惠：［詳情按此］

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