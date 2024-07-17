明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

書展開鑼｜一票睇3展覽　書展開放時間、票價、購物優惠連結一覽 (08:56)

香港書展今日（17日）至7月23日在灣仔會議展覽中心舉行。今年書展以「影視文學」作為主題；同場亦設有「運動消閒博覽」及「零食世界」，市民一票可以參觀3個展覽。本文綜合書展入場資訊、票價、票務優惠（早場及免費再進場優惠），以及展商優惠券連結等資訊。【書展開鑼｜短片：書迷興奮購《九龍城寨》小說兼獲作者簽名　家長買20書獎勵子女

●書展日期及時間

- 7月17-22日上午10時至晚上10時
- 7月23日上午9時至下午5時

●運動消閒博覽、零食世界日期及時間

- 7月17-18日上午10時至晚上9時
- 7月19-20日上午10時至晚上午10時
- 7月21-22日上午10時至晚上9時
- 7月23日上午9時至下午5時

●票價

成人：$30（一票可通行三展）
小童：$10（適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童）
*3歲或以下小童、65歲或以上長者免費進場
*展覽於每日關閉前45分鐘停止售票及進場

●購票方法

- 電子門票可透過八達通App、AlipayHK、內地支付寶、BoC Pay或01空間購買。
- 實體門票在全線7-11便利店或Circle K便利店發售。

●票務優惠

- 上午進場票︰10元（成人和小童同價，每天中午12時前進場），只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。
- 免費再進場特別優惠：凡以正價（成人30元、小童10元）購買7月17日或18日書展門票，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券，免費於以下時段各進場一次：
1) 7月19-21日晚上7時後
2) 7月22日晚上7時後
- 超級書迷證：88元，持此證可於書展期間無限次入場，更可使用特別通道入場，節省輪候時間
- 其他優惠票：［詳情按此］

購物優惠：［詳情按此］

書展2024｜短片：書迷興奮購《九龍城寨》小說兼獲作者簽名　家長2000元買20書獎勵子女

相關字詞﹕書展 書展2024 展覽 好去處 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞