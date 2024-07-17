書展開鑼｜一票睇3展覽　書展開放時間、票價、購物優惠連結一覽 (08:56)

香港書展今日（17日）至7月23日在灣仔會議展覽中心舉行。今年書展以「影視文學」作為主題；同場亦設有「運動消閒博覽」及「零食世界」，市民一票可以參觀3個展覽。本文綜合書展入場資訊、票價、票務優惠（早場及免費再進場優惠），以及展商優惠券連結等資訊。【書展開鑼｜短片：書迷興奮購《九龍城寨》小說兼獲作者簽名 家長買20書獎勵子女】
●書展日期及時間
- 7月17-22日上午10時至晚上10時
- 7月23日上午9時至下午5時
●運動消閒博覽、零食世界日期及時間
- 7月17-18日上午10時至晚上9時
- 7月19-20日上午10時至晚上午10時
- 7月21-22日上午10時至晚上9時
- 7月23日上午9時至下午5時
●票價
成人：$30（一票可通行三展）
小童：$10（適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童）
*3歲或以下小童、65歲或以上長者免費進場
*展覽於每日關閉前45分鐘停止售票及進場
●購票方法
- 電子門票可透過八達通App、AlipayHK、內地支付寶、BoC Pay或01空間購買。
- 實體門票在全線7-11便利店或Circle K便利店發售。
●票務優惠
- 上午進場票︰10元（成人和小童同價，每天中午12時前進場），只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。
- 免費再進場特別優惠：凡以正價（成人30元、小童10元）購買7月17日或18日書展門票，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券，免費於以下時段各進場一次：
1) 7月19-21日晚上7時後
2) 7月22日晚上7時後
- 超級書迷證：88元，持此證可於書展期間無限次入場，更可使用特別通道入場，節省輪候時間
- 其他優惠票：［詳情按此］
●購物優惠：［詳情按此］