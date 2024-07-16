再就業津貼即日起登記　工作1年可獲2萬元　一文睇申請資格及登記方法 (09:59)

問：參加資格？

答：市民須年滿40歲或以上；可在香港合法受僱；並在港連續3個月或以上沒有從事任何獲酬工作（包括受薪、自僱工作及經營業務）；須與僱主沒有親屬關係；以及並非受僱公司的東主、合夥人或董事。

問：如何登記參加計劃？

答：合資格者可在計劃網頁登記【連結】，或將親身交回或郵寄填妥的登記表【連結】至服務機構的服務點【服務機構列表】或勞工處就業中心。

問：合資格者就業後可獲多少津貼？

答：合資格者連續完成半年全職工作，可獲發1萬元；連續完成一年全職工作，可再獲發1萬元；完成兼職工作則可獲發半額津貼。合共最多可獲2萬元。

問：如何申請津貼？

答：成功就業後，入職1個月內向服務機構申報；連續完成半年工作後，於2個月內申請第一期津貼；連續完成一年工作後，於2個月內申請第二期津貼，惟不應一併申請兩期津貼。勞工處確認資料後，會以支票形式發放津貼。【申請流程】

問：申報就業時，要遞交什麼文件？

答：

申報就業表格

工作證明，例如僱傭合約、工資紀錄、出勤紀錄或員工證件等

問：申請津貼時，要遞交什麼文件？

答：

再就業津貼申請表格

工作證明，例如工資紀錄、出勤紀錄、強積金供款紀錄或其他公司書面證明等

資料來源：勞工處互動就業服務網站