明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

再就業津貼即日起登記　工作1年可獲2萬元　一文睇申請資格及登記方法 (09:59)

勞工處於7月15日起推出為期3年的「再就業津貼試行計劃」，合資格者即日起可登記參加計劃，可獲最多2萬元的再就業津貼。如何登記？如何獲得津貼？本文整合勞工處相關資訊，供讀者參考。

問：參加資格？

答：市民須年滿40歲或以上；可在香港合法受僱；並在港連續3個月或以上沒有從事任何獲酬工作（包括受薪、自僱工作及經營業務）；須與僱主沒有親屬關係；以及並非受僱公司的東主、合夥人或董事。

問：如何登記參加計劃？

答：合資格者可在計劃網頁登記【連結】，或將親身交回或郵寄填妥的登記表【連結】至服務機構的服務點【服務機構列表】或勞工處就業中心。

問：合資格者就業後可獲多少津貼？

答：合資格者連續完成半年全職工作，可獲發1萬元；連續完成一年全職工作，可再獲發1萬元；完成兼職工作則可獲發半額津貼。合共最多可獲2萬元。

問：如何申請津貼？

答：成功就業後，入職1個月內向服務機構申報；連續完成半年工作後，於2個月內申請第一期津貼；連續完成一年工作後，於2個月內申請第二期津貼，惟不應一併申請兩期津貼。勞工處確認資料後，會以支票形式發放津貼。【申請流程

問：申報就業時，要遞交什麼文件？

答：

  • 申報就業表格
  • 工作證明，例如僱傭合約、工資紀錄、出勤紀錄或員工證件等

問：申請津貼時，要遞交什麼文件？

答：

  • 再就業津貼申請表格
  • 工作證明，例如工資紀錄、出勤紀錄、強積金供款紀錄或其他公司書面證明等

資料來源：勞工處互動就業服務網站

相關字詞﹕再就業津貼 勞工處 編輯推介

上 / 下一篇新聞