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DSE｜7月17日放榜資訊一文睇【附惡劣天氣下放榜安排】 (09:09)

中學文憑試DSE將在7月17日放榜，考生須留意什麼重要日子？一文睇放榜資訊。

●成績通知書

-學校考生

各學校會在7月17日上午7時起，派員到指定的考評局辦事處或評核中心領取成績通知書。考生應按所屬學校的安排，領取成績通知書。

-自修生

成績通知書經郵遞寄出，預料考生會在當日收到。如當日未收到，可在7月18日上午8時30分至下午5時30分，到考評局修頓中心辦事處櫃台（地址：灣仔軒尼詩道130號修頓中心12樓）或致電公開考試資訊中心（電話：3628 8860）查詢。

●網上發放成績

自修生及夜校考生可在7月17日早上7時至8月31日在網上查閱成績。

-自修生可登入文憑試網上服務的帳戶查閱成績。【網址

-夜校考生可透過文憑試網頁查閱成績。登入密碼已在7月初郵寄予夜校考生。【網址

●手機短訊發放成績

考評局亦會以手機短訊（SMS）發放成績。考評局會在7月17日上午9時向已提供SMS手機號碼的考生發出有其文憑試成績的手機短訊，有關短訊將會以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發放。

●放榜所需物品清單

-個人資料文件（如身分證、相片）

-文憑試成績單

-學校成績表

-學生學習概覽

-校外比賽或課外活動證書

-推薦信

-報讀聯招課程排列名單

-專上院校有條件取錄通知書

-「e導航」流動應用程式

-手機和充電器

●惡劣天氣情況下之安排

●放榜後重點日子

7月18至20日：在分配的個人時段修改聯招課程選擇

8月7日：大學聯招正式遴選結果公布

8月15日上午9時至下午6時：可遞交要求根據覆核成績重新考慮入學申請

8月22日：公布覆核成績重新考慮入學申請的遴選結果 

8月27日：聯招網上系統公布補選結果

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