消委會．頭髮造型用品｜12款總評滿分　4款壓縮氣罐噴髮膠及髮蠟4.5分 (14:14)

出街想保持髮型，不少人會選擇「gel頭」或噴定型劑。消委會測試50款頭髮造型用品，其中非壓縮型噴髮膠／造型護理噴霧、定型啫喱／泡沫／髮乳、及髮泥共有12款產品總評獲滿分5分；壓縮氣罐噴髮膠及髮蠟就共有4款總評獲4.5分。
|總評5分的非壓縮型噴髮膠／造型護理噴霧
|品牌及產品名稱
|大約零售價（容量或重量）
|聲稱來源地
|Miriam Quevedo Black Baccara Hair Texturizing Wave Mist with Rose Gold
|$470 (150毫升)
|西班牙
|50惠養潤豐盈抗扁塌噴霧
|$120 (150毫升)
|日本
|Dashu防脫髮潤澤定型噴霧（持久超硬）
|$139 (200毫升)
|韓國
|Rene Furterer抗熱定型修護噴霧
|$220 (150毫升)
|法國
|sisley Hair Rituel Volumizing Spray
|$650 (150毫升)
|法國
|總評5分的定型啫喱／泡沫／髮乳
|品牌及產品名稱
|大約零售價（容量或重量）
|聲稱來源地
|Living Proof. Nourishing Styling Cream
|$260（236毫升）
|美國
|Moroccanoil Curl Defining Cream
|$360（250毫升）
|以色列
|Lucido-L造型啫喱（彈性曲髮）
|$40（200毫升）
|中國
|JOICO定型凝膠啫喱
|$58（250毫升）
|美國
|Liese輕漾曲髮定型泡沫
|$32（200毫升）
|日本
|總評5分的髮泥
|品牌及產品名稱
|大約零售價（容量或重量）
|聲稱來源地
|Kerastase Genesis Homme
|$370（75毫升）
|西班牙
|Gatsby技巧造型髮泥
|$43（30克）
|中國
|總評4.5分的壓縮氣罐噴髮膠
|品牌及產品名稱
|大約零售價（容量或重量）
|聲稱來源地
|Lucido-L持久定型噴霧
|$37（160克）
|日本
|Living Proof. Dry Volume & Texture Spray
|$89（95毫升）
|美國
|Goldwell Stylesign Perfect Hold Sprayer 5
|$88（235克）
|德國
|總評4.5分的髮蠟
|品牌及產品名稱
|大約零售價（容量或重量）
|聲稱來源地
|SUAVECITO Firm Hold Pomade
|$98（113克）
|美國
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