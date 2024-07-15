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消委會．頭髮造型用品｜12款總評滿分　4款壓縮氣罐噴髮膠及髮蠟4.5分 (14:14)

出街想保持髮型，不少人會選擇「gel頭」或噴定型劑。消委會測試50款頭髮造型用品，其中非壓縮型噴髮膠／造型護理噴霧、定型啫喱／泡沫／髮乳、及髮泥共有12款產品總評獲滿分5分；壓縮氣罐噴髮膠及髮蠟就共有4款總評獲4.5分。

總評5分的非壓縮型噴髮膠／造型護理噴霧
品牌及產品名稱 大約零售價（容量或重量） 聲稱來源地
Miriam Quevedo Black Baccara Hair Texturizing Wave Mist with Rose Gold $470 (150毫升) 西班牙
50惠養潤豐盈抗扁塌噴霧 $120 (150毫升) 日本
Dashu防脫髮潤澤定型噴霧（持久超硬） $139 (200毫升) 韓國
Rene Furterer抗熱定型修護噴霧 $220 (150毫升) 法國
sisley Hair Rituel Volumizing Spray $650 (150毫升) 法國

 

總評5分的定型啫喱／泡沫／髮乳
品牌及產品名稱 大約零售價（容量或重量） 聲稱來源地
Living Proof. Nourishing Styling Cream $260（236毫升） 美國
Moroccanoil Curl Defining Cream $360（250毫升） 以色列
Lucido-L造型啫喱（彈性曲髮） $40（200毫升） 中國
JOICO定型凝膠啫喱 $58（250毫升） 美國
Liese輕漾曲髮定型泡沫 $32（200毫升） 日本

 

總評5分的髮泥
品牌及產品名稱 大約零售價（容量或重量） 聲稱來源地
Kerastase Genesis Homme $370（75毫升） 西班牙
Gatsby技巧造型髮泥 $43（30克） 中國

 

總評4.5分的壓縮氣罐噴髮膠
品牌及產品名稱 大約零售價（容量或重量） 聲稱來源地
Lucido-L持久定型噴霧 $37（160克） 日本
Living Proof. Dry Volume & Texture Spray $89（95毫升） 美國
Goldwell Stylesign Perfect Hold Sprayer 5 $88（235克） 德國

 

總評4.5分的髮蠟
品牌及產品名稱 大約零售價（容量或重量） 聲稱來源地
SUAVECITO Firm Hold Pomade $98（113克） 美國

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