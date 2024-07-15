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飲瓶裝水有味？礦泉水更健康？消委會：「硬水太硬」或增患腎結石風險 (12:00)

飲瓶裝水有味道是錯覺？礦泉水較蒸餾水更有益健康？消委會測試市面30款常見瓶裝水，整體安全程度滿意，並解答飲水迷思。

．為什麼部分瓶裝水有味道？

消委會表示，不同品牌的瓶裝水的味道和口感各異，取決於水的溶解性總固體（total dissolved solids，TDS）含量。TDS是其中一個會影響飲用水味道、顏色等的口味指標，TDS含量愈高，水中的礦物質等溶解固體含量就愈高，味道愈濃。世衛報告指出，TDS含量為每公升25毫克至50毫克的水被形容為淡而無味。

消委會測試當中，一般瓶裝水（天然礦泉水及氣泡天然礦泉水除外）未有檢出或檢出少於每公升40毫克TDS；天然礦泉水及氣泡天然礦泉水則有樣本含每公升500至600毫克TDS，包括法國的Vittel Natural Mineral Water、Perrier Carbonated Natural Mineral Water，以及意大利的S. Pellegrino聖沛黎洛氣泡天然礦泉水。

．水的礦物質有助健康？

消委會測試顯示，天然礦泉水的鈣含量一般較經過蒸餾及純淨的水高。報告指出，高濃度礦物質的水（俗稱硬水）中，鈣和鎂是主要元素，長期攝取含有適量鈣和鎂的水，可能會對健康帶來潛在益處，例如針對心血管疾病或營養不足等方面。在烹調中用硬水能減少食物中鈣、鎂和其他必要礦物質的流失。

但消委會亦提醒，當「硬水太硬」，礦物質含量超出最佳上限時，或會增加導致膽結石、腎結石、尿路結石和關節病的機率。

資料來源：消委會

消委會．瓶裝水　相關報道：

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