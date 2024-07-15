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特朗普遇刺．短片｜槍手在校屢受欺凌　伏屍屋頂片段曝光 (13:25)

特朗普遭槍擊　槍手被擊斃伏屍屋頂（法新社片段）

美國聯邦調查局（FBI）公布，上周六（13日）在競選集會現場槍擊美國前總統特朗普的槍手是20歲白人男子克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）。媒體報道，他是註冊共和黨人，今屆首次有投票權。舊同學則披露他在學校幾乎每日受欺凌，且熱愛槍械。事發後克魯克斯伏屍屋頂上的片段亦曝光。

克魯克斯是貝塞爾帕克（Bethel Park）高中2022年畢業生。有舊同學形容他是「被遺棄的人」，在校時幾乎每日被欺凌，如嘲笑他的外貌或服裝。同學又稱克魯克斯獨自吃午飯，不過無聽過他在學校談提到政治。報道稱克魯克斯在療養院工作，沒有刑事案紀錄，當局正調查其犯案動機。

根據紀錄，克魯克斯雖是登記共和黨人，但在2021年1月20日，即拜登宣誓就任當天，克魯克斯捐了15美元給民主黨基層團體。

當局在槍擊案現場附近發現克魯克斯的車，內有炸藥。其家中亦發現製炸藥的材料。而案發時克魯克斯所穿T恤，上面印有一個擁護槍械YouTube頻道的標誌。當局確認他沒有與任何軍事組織有聯繫，相信他行兇的槍械是其父6個月前購買。

有目擊者表示，事發前克魯克斯爬上會場對面的屋頂，距離特朗普少於100米，開槍前兩至三分鐘先穩定自己再開火。有民眾就拍到克魯克斯被狙擊手槍殺後伏屍屋頂。（每日電訊報／NBC）

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