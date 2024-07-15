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3個實用翻譯App　遊日本、韓國、印尼旅客留意 (09:29)

暑假是旅遊旺季，不少人會赴日本、韓國及印尼旅行，有時言語不通下，可能未必可以盡情吃喝玩樂。本文整合3個實用手機翻譯應用程式，市民可以安心遊玩，毋須再怕「雞同鴨講」。

日文翻譯App：VoiceTra

VoiceTra由日本政府所屬機構開發，支援31種語言，可用繁體中文翻譯，程式版面清楚簡單，操作容易，翻譯後更可即時查看翻譯結果是否正確，例如輸入繁體中文，翻譯作日文後，會再翻譯成繁體中文，審視翻譯的準確度。程式暫未支援廣東話語音輸入。程式同時可輸入中文翻譯成其他語言。【詳情

韓文翻譯App：Papago

Papago支援14種語言，包括廣東話語音翻譯，亦可翻譯成繁體中文。除了文字及語音翻譯，Papago提供影像翻譯，讓用家透過拍照自動識別及翻譯韓文。Papago更容許離線翻譯，方便使用。很多到韓國遊客或當地做旅客生意商店都會使用這個程式。【Papago網頁版】

印尼話翻譯App：SayHi

SayHi是Amazon旗下的語音翻譯工具，支援粵語及印尼話等101種語言，用家對話時，只需點擊一個按鈕，向SayHi說出廣東話，程式會即時翻譯成印尼話，對方說印尼話亦可翻譯成繁體中文。SayHi可選擇用男性或女性的聲線播出翻譯，以及可改變語速。【SayHi下載連結】

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