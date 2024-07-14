天氣｜周日下午氣溫高至35°C　周一料部分地區有狂風雷暴 (18:00)

下午4時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在峴港之東南偏東約370公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向越南中部沿岸。

【10:15】天文台上午10時氣溫錄得31.3°C，相對濕度76%。酷熱天氣警告生效。位於南海中南部的熱帶低氣壓，上午10時集結在峴港之東南偏東約460公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向越南中部沿岸。本港地區今（14日）天氣預測：部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。吹和緩東至東南風，稍後離岸風勢間中清勁，高地間中吹強風。

天文台上午9時35分表示，按照現時預測路徑，位於南海中南部的熱帶低氣壓會大致移向越南中部沿岸，與香港保持約800公里甚至更遠的距離，對本港威脅不大。預料本港今日仍然酷熱及有一兩陣驟雨，未來兩三日驟雨逐漸增多。（天文台）