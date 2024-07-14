炎夏行山易中暑　應每小時休息一會　倘不適要敷濕毛巾降溫 (10:26)

倘人不清醒 勿餵飲水防嗆到

梁梓浩表示，倘行山客感到不適，同行者可先帶他到較陰涼地方休息，並打開傘為他遮蔭。若人已不清醒，不宜餵喝水，以免嗆到。梁梓浩亦說明行山衣著和路線選擇有什麼要注意的地方。

行山衣著4貼士

1. 選擇快乾、鬆身、鮮色衣物——建議穿混合人工纖維衣服，通常較透氣和快乾；

2. 戴鴨嘴帽或漁夫帽——這兩款帽「鴨舌」部分較長，遮陽效果較佳；

3. 毛巾搭頸上——為頸防曬，以免曬傷；

4. 戴防曬手袖或穿長袖衣——為手臂防曬。

炎夏行山路線選擇注意

宜：選擇較多樹蔭、鄰近市區、較多出口的路線。

不宜：開揚且較少樹蔭的地方（如八仙嶺、龍脊）。

出發前應留意天氣雷達圖

梁梓浩續提醒，出發前應留意天氣雷達圖，倘有雨雲飄近準備出發的地點，宜更改路線。倘若天文台已發出雷暴警告，更應避免前往高處或開揚地方。

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