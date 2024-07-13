「WhatsApp」短訊提防偽冒：勿亂按連結、勿分享密碼、防騙視伏器查網址【附WhatsApp安全設定資訊】 (19:20)

近日有市民收到自稱「whatsApp」發送的手機短訊（SMS），內容提醒用戶「系統檢測到賬號長時間未驗證……請在24小時內進入網址完成驗證」，懷疑是偽冒「WhatsApp」的釣魚式欺詐短訊。本文綜合Meta官方facebook、警方「反詐騙協調中心」的防騙資訊，以及加強保護WhatsApp帳戶安全設定的教學，如雙重認證、檢視隱私設定、定時查看WhatsApp連結裝置，減低大眾受騙的風險。
WhatsApp、SMS短訊防騙小貼士：
●官方WhatsApp不會主動致電或發送任何SMS短訊告知用戶的帳戶有問題，亦不會傳任何網址連結要求回覆，或在其他網站輸入個人資料。
●任何人都可以自稱「WhatsApp」，當收到類似SMS信息應提高警覺，不要心急，小心求證信息可信性；不要亂按不明來歷的連結，以及不要分享任何個人資料和密碼。
●切勿將個人、信用卡資料、三位元數安全碼（CVC/CVV）及一次性密碼輸入不明來歷的應用程式或網站。
●除了向有關機構驗證，可在守網者網站「防騙視伏器」（https://cyberdefender.hk/scameter/）或「防騙視伏App」手機應用程式，輸入可疑網址查核。
●萬一WhatsApp帳戶被盜用，可參考WhatsApp「關於手機遺失或遭竊與WhatsApp帳號」的資訊網頁：https://faq.whatsapp.com/1131652977717250/?helpref=hc_fnav
WhatsApp防詐騙 實用資訊：
● 檢視隱私設定
● Google搜尋「Web WhatsApp」現假網站連結 方保僑提醒檢查「已連結裝置」
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