「WhatsApp」短訊提防偽冒：勿亂按連結、勿分享密碼、防騙視伏器查網址【附WhatsApp安全設定資訊】 (19:20)

WhatsApp、SMS短訊防騙小貼士：

●官方WhatsApp不會主動致電或發送任何SMS短訊告知用戶的帳戶有問題，亦不會傳任何網址連結要求回覆，或在其他網站輸入個人資料。

●任何人都可以自稱「WhatsApp」，當收到類似SMS信息應提高警覺，不要心急，小心求證信息可信性；不要亂按不明來歷的連結，以及不要分享任何個人資料和密碼。

●切勿將個人、信用卡資料、三位元數安全碼（CVC/CVV）及一次性密碼輸入不明來歷的應用程式或網站。

WhatsApp防詐騙 實用資訊：

● 設定雙重認證【附設定步驟】

● 檢視隱私設定

● 方保僑提醒：定時查看WhatsApp連結裝置及登出

● Google搜尋「Web WhatsApp」現假網站連結 方保僑提醒檢查「已連結裝置」

● WhatsApp提高帳戶安全8招 防被拉入陌生群組、照片影片閱後即刪【附教學示意圖】