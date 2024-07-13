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亞洲首富安巴尼娶新抱　斥6億美元孟買搞超豪婚禮【短片】 (17:38)

亞洲首富安巴尼么兒超豪婚禮　貝理雅約翰遜現身出席（法新社片段）

亞洲首富、印度電訊大亨安巴尼（Mukesh Ambani）娶新抱，其29歲幼子Anant迎娶製藥大亨女兒Radhika Merchant的世紀婚禮，周五（12日）起一連三日在孟買舉行。這次超豪婚禮前後歷時近半年，今年1月起已先後舉行各類慶祝活動，每次都雲集各界名流，且重金請來明星表演，不惜工本。估計整個婚禮耗資達6億美元（約46.8億港元）。

正式婚禮由昨日持續至明日（14日），除了印度總理莫迪預料會出席，賓客名單還有碧咸夫婦及大量寶萊塢明星。英國前首相約翰遜、貝理雅，以及美國女星Kim Kardashian周五已率先到場。

Anant及Radhika於今年1月18日舉行訂婚派對；3月舉行的婚前派對賓客達1200人，包括微軟創辦人蓋茨、美國前國務卿希拉妮、Meta行政總裁朱克伯格等，更重金請來樂壇天后Rihanna到場表演。5月有郵輪派對，至上周再有婚前狂歡之夜，請來Justin Bieber表演娛賓。

根據福布斯今日（13日）的實時富豪榜，67歲的安巴尼身家達1237億美元（約9648億港元），全球排名第11，也是亞洲首富。他旗下Reliance Industries業務包括電訊、能源、零售及金融。（衛報/BBC/福布斯）

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