多啦A夢現身昂坪市集　10款多啦A夢電影造型雕塑免費打卡　港鐵7車站集齊12隻多啦A夢【多圖】 (13:42)

「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」今（13日）起在昂坪市集展出10個立體多啦A夢雕塑，這些1:1原大的多啦A夢雕塑全部穿上電影主題服飾，在昂坪巿集不同角落與大家見面，由年代較久遠的1991年《電影多啦A夢：天方夜譚》，至2020年《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》的造型，粉絲可盡情拍照打卡，每日開放時間為早上10時至下午6時，展期至8月11日。除了10個香港限定雕塑，昂坪市集尚有一系列多啦A夢打卡裝置和活動，包括「100%多啦A夢」主題纜車、「100%朋友召喚鈴」巨型扭蛋機、「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置。【活動詳情】
即日起，多啦A夢亦會進駐7個港鐵站，12隻多啦A夢電影版1:1角色造型雕塑，於九龍站、西九龍站、九龍塘站、旺角東站、太古站、金鐘站和香港站跟大家見面。東鐵綫及輕鐵多啦A夢主題列車更會於7月20日來到沙田站及輕鐵兆康站，讓粉絲和鐵路迷打卡留念。
另外，「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」今日在尖沙嘴正式開放，展覽分收費及免費展區，收費區的門票已售罄。K11 MUSEA的多啦A夢展覽戶外免費展區首周預約名額已滿，下周二（16日）將再開放次周預約參觀時段（預約連結：s.klook.com/100_doraemon_gf_tc）。至於「100%星光大道」則毋須預約【相關報道】，更多詳情可瀏覽活動官方網址：doraemon100.com
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