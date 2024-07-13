多啦A夢現身昂坪市集　10款多啦A夢電影造型雕塑免費打卡　港鐵7車站集齊12隻多啦A夢【多圖】 (13:42)

即日起，多啦A夢亦會進駐7個港鐵站，12隻多啦A夢電影版1:1角色造型雕塑，於九龍站、西九龍站、九龍塘站、旺角東站、太古站、金鐘站和香港站跟大家見面。東鐵綫及輕鐵多啦A夢主題列車更會於7月20日來到沙田站及輕鐵兆康站，讓粉絲和鐵路迷打卡留念。

另外，「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」今日在尖沙嘴正式開放，展覽分收費及免費展區，收費區的門票已售罄。K11 MUSEA的多啦A夢展覽戶外免費展區首周預約名額已滿，下周二（16日）將再開放次周預約參觀時段（預約連結：s.klook.com/100_doraemon_gf_tc）。至於「100%星光大道」則毋須預約【相關報道】，更多詳情可瀏覽活動官方網址：doraemon100.com

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