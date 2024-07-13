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多啦A夢現身昂坪市集　10款多啦A夢電影造型雕塑免費打卡　港鐵7車站集齊12隻多啦A夢【多圖】 (13:42)

100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」今（13日）起在昂坪市集展出10個立體多啦A夢雕塑，這些1:1原大的多啦A夢雕塑全部穿上電影主題服飾，在昂坪巿集不同角落與大家見面，由年代較久遠的1991年《電影多啦A夢：天方夜譚》，至2020年《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》的造型，粉絲可盡情拍照打卡，每日開放時間為早上10時至下午6時，展期至8月11日。除了10個香港限定雕塑，昂坪市集尚有一系列多啦A夢打卡裝置和活動，包括「100%多啦A夢」主題纜車、「100%朋友召喚鈴」巨型扭蛋機、「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置。【活動詳情

即日起，多啦A夢亦會進駐7個港鐵站，12隻多啦A夢電影版1:1角色造型雕塑，於九龍站西九龍站九龍塘站旺角東站太古站金鐘站香港站跟大家見面。東鐵綫及輕鐵多啦A夢主題列車更會於7月20日來到沙田站及輕鐵兆康站，讓粉絲和鐵路迷打卡留念。

另外，「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」今日在尖沙嘴正式開放，展覽分收費及免費展區，收費區的門票已售罄。K11 MUSEA的多啦A夢展覽戶外免費展區首周預約名額已滿，下周二（16日）將再開放次周預約參觀時段（預約連結：s.klook.com/100_doraemon_gf_tc。至於「100%星光大道」則毋須預約【相關報道】，更多詳情可瀏覽活動官方網址：doraemon100.com

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