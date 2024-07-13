短片教學：Apple Podcast轉寫文字功能　閱Podcast文字檔　搜關鍵字跳至指定內容 (12:14)

Podcast（廣播節目）可以聽新聞、故事和不同主題資訊，受大眾歡迎，惟有時只靠聲音難掌握內容，聽眾想重溫特定內容亦只能在時間軸上不斷「拉前拉後」尋找。蘋果公司今年推出Apple Podcast轉寫文字功能，讓用戶可查看Podcast節目各集數的文字檔（transcript），在單集內搜尋特定字詞，更可點按文字檔特定文字，從該處開始播放Podcast。
明報電子平台組整理有關功能的使用教學，用戶裝置必須為iOS 17.4或以上版本，暫只提供英文、法文、德文和西班牙文的Podcast轉寫文字。新單集發布後，Podcast會自動提供轉寫文字，以往發布的單集亦會逐步提供轉寫文字。
Apple Podcast生成Podcast文字檔教學：
1. 開啟Apple Podcast，點選要播放的單集
2. 按右上角，點選「查看轉寫紀錄」，即可查閱全文
3. 點右上角搜尋功能，可找出指定字詞
4. 播放單集時，按下方欄目開啟「播放中」畫面，點左下角可查閱即時全文轉寫，正播放的段落會以醒目顏色顯示
5. 點選指定段落，可從該處起播放Podcast
6. 向上滑動可以全屏幕查閱文字檔，下方設搜尋功能
7. 搜尋指定字詞，畫面會跳到相應段落，點選該段落即可從該處起播放Podcast
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