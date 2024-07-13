短片教學：Apple Podcast轉寫文字功能　閱Podcast文字檔　搜關鍵字跳至指定內容 (12:14)

Podcast（廣播節目）可以聽新聞、故事和不同主題資訊，受大眾歡迎，惟有時只靠聲音難掌握內容，聽眾想重溫特定內容亦只能在時間軸上不斷「拉前拉後」尋找。蘋果公司今年推出Apple Podcast轉寫文字功能，讓用戶可查看Podcast節目各集數的文字檔（transcript），在單集內搜尋特定字詞，更可點按文字檔特定文字，從該處開始播放Podcast。