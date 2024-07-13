明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

短片教學：Apple Podcast轉寫文字功能　閱Podcast文字檔　搜關鍵字跳至指定內容 (12:14)

Apple Podcast轉寫文字功能（拍攝及剪接：陳凱雯）

Podcast（廣播節目）可以聽新聞、故事和不同主題資訊，受大眾歡迎，惟有時只靠聲音難掌握內容，聽眾想重溫特定內容亦只能在時間軸上不斷「拉前拉後」尋找。蘋果公司今年推出Apple Podcast轉寫文字功能，讓用戶可查看Podcast節目各集數的文字檔（transcript），在單集內搜尋特定字詞，更可點按文字檔特定文字，從該處開始播放Podcast。

明報電子平台組整理有關功能的使用教學，用戶裝置必須為iOS 17.4或以上版本，暫只提供英文、法文、德文和西班牙文的Podcast轉寫文字。新單集發布後，Podcast會自動提供轉寫文字，以往發布的單集亦會逐步提供轉寫文字。

Apple Podcast生成Podcast文字檔教學：

1. 開啟Apple Podcast，點選要播放的單集

2. 按右上角，點選「查看轉寫紀錄」，即可查閱全文

3. 點右上角搜尋功能，可找出指定字詞

4. 播放單集時，按下方欄目開啟「播放中」畫面，點左下角可查閱即時全文轉寫，正播放的段落會以醒目顏色顯示

5. 點選指定段落，可從該處起播放Podcast

6. 向上滑動可以全屏幕查閱文字檔，下方設搜尋功能

7. 搜尋指定字詞，畫面會跳到相應段落，點選該段落即可從該處起播放Podcast

iPhone手機實用教學：

短片教學：iPhone相片自動退地

短片教學：iPhone內建捷徑App製GIF圖　自選相片變GIF分享好友

iOS 17｜相片一鍵製作貼圖 實測WhatsApp、Signal、Telegram用到

WhatsApp iOS版自製貼圖功能 裁相加字「退地」毋須經第三方App【附教學圖】

字太細難閱讀？短片示範：iPhone放大鏡 放大文字閲讀好方便

相關字詞﹕蘋果Apple 蘋果podcast iPhone手機 蘋果 手機教學 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞