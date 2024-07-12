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歐國盃西班牙新星耶馬一球成名　16年前美斯幫洗白白再成熱話 (18:10)

西班牙隊周二（9日）在歐洲國家盃4強賽擊敗法國隊，躋身決賽，功臣之一是射入扳平一球的新星拉明耶馬（Lamine Yamal），他更以16歲362日之齡刷新歐國盃史上最年輕入球者紀錄。原來耶馬自小與足球結下不解之緣，還是BB時便曾獲球王美斯親手為他「洗白白」。這次耶馬一球成名，當年美斯為他洗澡一事再成熱話。

當年耶馬的家人在一項慈善活動中獲抽中，獲得與西甲球會巴塞隆拿球員合影月曆相的機會。2007年，拍攝在巴塞主場的更衣室進行，更幸運的是，當年僅幾個月大的BB耶馬的合照對象就是美斯。

耶馬在本屆歐國盃大放異彩，其父在Instagram上載當年的照片，不少球迷均笑稱耶馬自幼獲球王「加持」。而因二人曾經先後效力巴塞隆拿，更突顯二人的「宿命感」。耶馬的父親受訪時表示，打從兒子出生，便深信他會成為明日之星。

耶馬在西班牙加泰隆尼亞市鎮Mataro的社區Rocafonda出生及成長。該社區居民均為勞工階層，是加泰隆尼亞最貧窮地區之一，更曾被標籤為「多元文化糞坑」，不過該社區因耶馬的成名而成為焦點。而耶馬每次入球時做出的「304」慶祝手勢，正是代表Rocafonda郵遞區號08304。社區居民以耶馬為傲，區內也四圍可見他的肖像塗鴉。（Sky News/衛報/福布斯/太陽報）

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