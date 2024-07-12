夏日消暑必備6大涼感神器一文睇 (18:16)

●冰涼貼

不少人都曾在發燒時在身上貼上退燒貼，退燒貼其實也可以用作冰涼貼，只要貼在額頭或背部等，馬上能有冰涼感覺，有助快速降溫。

●涼感濕紙巾

炎炎夏日，出門在外，常常會出汗，汗水不但令身體黏膩，更會有汗臭。坊間的涼感濕巾可隨身攜帶，用於抹身不但帶來冰涼感，也有助即時除臭，保持乾爽，還有不同香味可選。

●涼感噴霧

涼感噴霧也是降溫必備，一噴就令人感到涼感。噴霧能隨身攜帶，有速乾功能不用怕沾濕衣服，只要在頸部、手臂等需要降溫的部位噴上即可。

●冰沙杯

天時暑熱想吃冰沙消暑，用冰沙杯便能在家中自製冰沙。使用前先放在冰箱一段時間雪凍，再倒入飲料，等待約15分鐘後即可享用冰沙，簡單快捷。

●製冷小風扇

邊走邊吹風扇可助消暑，但如果吹來陣陣熱風，隨時愈吹愈熱。近來坊間新興的製冷小風扇標榜可吹出有如冷風的凍風，且有手持式、掛頸式等。而風扇前方的金屬片更可用於冰敷額頭及頸項等部位消暑。

●膠樽冷卻器

炎夏買樽裝冰涼飲料消暑，但是喝幾口就不冰凍，冷凝水還會四處滴，不方便收起。坊間便有膠樽冷卻器，把樽裝飲品放入便可保持飲品冰凍，而且放在包中也不怕濕。