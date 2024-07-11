長者優惠．餐飲｜麥當勞早市惠顧滿$13送薯餅　大快活「關愛咭」惠顧減$3 (09:55)

麥當勞

優惠：

早上11時前，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13，或惠顧凍/熱港式奶茶1杯，可免費獲脆薯餅一客。

早上11時後，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13，即可免費獲以下其中一款：McCafé熱即磨黑咖啡（細）/即磨白咖啡（細）/熱港式奶茶/中汽水1杯或中薯條1客。

電話：2880 7300

註：不適用於周六日及公眾假期；不可與其他優惠同時使用；每天享用上限兩次；不適用於樂悠咭持有者；不適用於海洋公園等個別分店

肯德基

優惠：長者咭或樂悠咭持有人惠顧滿$10送熱奶茶/咖啡1杯（全日適用）；早上11時後惠顧滿$20送薯蓉1個。

電話：2745 2903

註：不適用於周六、日及公眾假期

大快活

優惠：憑長者咭可到香港指定大快活分店申請大快活「關愛咭」，憑「關愛咭」有效期內任何正價惠顧，每次可享$3現金優惠，每月可享總值$300優惠。

電話：2856 7217

大家樂

優惠：於茶市出示有效長者咭並惠顧滿$40，可享$3折扣優惠。

註：優惠限持咭人本人使用，有效期至今年12月31日，不可與其他優惠同時使用。不適用於自助點餐機或大家樂手機App。

電話：2601 7890

吉野家

優惠：長者於早市/茶市時段惠顧滿$30即減$3（不適用於午後の輕食及精明の選系列）。

電話：2371 6371

Jollibee快樂蜂

優惠：憑長者咭或樂悠咭可以優惠價享用指定食品，包括$17三件班戟配熱飲（早上11時前供應）、$16蘑菇飯配熱飲等。

註：只限周一至周五使用，公眾假期除外；中環分店不適用。

一粥麵

優惠：出示有效長者咭，或以長者八達通/樂悠咭付款，於早/茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶/啡/熱飲1杯（特飲除外）。

註：不適用於自助點餐機/手機訂餐/網上外賣平台，惠顧時須向收銀員出示長者咭/長者八達通或樂悠咭。

南記粉麵

優惠：滿60歲顧客出示正本長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何正價粉麵即可獲細豆漿或生菜半份。

電話：2553 0084

註：下單前須出示有效正本，每次只能享一次優惠，只限堂食，不可與其他優惠同時使用。

譚仔雲南米線

優惠：憑長者咭或樂悠咭，惠顧自選兩餸或以上米線可減$8（不包括淨米線、過橋米線、素過小橋米線、學生餐及下午茶餐）；惠顧任何米線（不包括淨米線、過橋米線、素過小橋米線、學生餐及下午茶餐），送冷/熱飲品1杯，不包括特飲、限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水。

電話：3952 2900

註：全日供應，全港指定39間分店（分店地點可瀏覽社署網頁查詢）適用，適用於堂食及外賣自取，不適用於電話下單之外賣、外賣平台之訂單及手機App點餐。

譚仔三哥米線

優惠：全港90間分店，下午2至6時惠顧一餸或以上米線送熱飲一杯。

電話：8200 1880

註：資料或價格如有更改，以店方公布為準。

長者咭計劃優惠資訊 - 社會福利署網站

長者實用資訊：rb.gy/j9ums