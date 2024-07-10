柏金遜病｜震顫、動作慢、面無表情屬徵狀　一文看柏金遜病成因與治療 (11:38)

美國總統拜登近日在辯論中表現惹批評，又被傳媒報道曾與柏金遜病專家會面。白宮否認拜登接受柏金遜病治療，但其身體狀況繼續成為焦點。柏金遜病是較常見的長者神經系統疾病，平均病發年齡在60至70歲之間。單憑一個人行為和動作，也可以判斷是否有可能患上柏金遜病，以便盡早作詳細檢查。

柏金遜病徵狀

．震顫，初發通常出現在一側上肢，繼而影響其他肢體，最後可能影響全身肌肉