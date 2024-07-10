柏金遜病｜震顫、動作慢、面無表情屬徵狀　一文看柏金遜病成因與治療 (11:38)

美國總統拜登近日在辯論中表現惹批評，又被傳媒報道曾與柏金遜病專家會面。白宮否認拜登接受柏金遜病治療，但其身體狀況繼續成為焦點。柏金遜病是較常見的長者神經系統疾病，平均病發年齡在60至70歲之間。單憑一個人行為和動作，也可以判斷是否有可能患上柏金遜病，以便盡早作詳細檢查。
柏金遜病徵狀
．震顫，初發通常出現在一側上肢，繼而影響其他肢體，最後可能影響全身肌肉
．動作緩慢，尤其在開始活動及轉變方向時最為明顯
．關節肌肉僵硬
．面部無表情、步履及語調出現變化
．吞嚥、咀嚼和說話困難
．平衡和協調能力差
成因
可分為原發性和誘發性兩類：
．原發性：大部分患者均是原發性，真正原因未有一致結論，目前知道是由於腦內部分神經系統功能受損，引致一些稱為多巴胺的神經傳導物質減少
．誘發性：由於藥物（如長期服用一些止暈藥）、腦部受創、腦炎、多次中風等因素引起
治療方法
．藥物：未有根治原發性柏金遜病的有效方法，藥物能幫助控制病徵，改善患者的活動能力和減輕震顫的情況，以減低對日常生活的影響。藥物需要長期服用
．物理治療：鍛煉肌肉關節、姿勢及步姿，增加患者活動能力，減低跌倒機會
．職業治療：分析患者起居生活及實際家居環境所遇到的障礙，使用輔助器材及改善家居佈置
．心理輔導：患者容易有抑鬱，所以家人的支持和安慰很重要