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AI智慧應用｜實測AI生成字幕工具　Taption可辨講者、自動刪語氣詞　cSubtitle免費惟錯字多 (08:53)

人工智能（AI）可將影片的語音內容或錄音生成文字或字幕，明報電子平台組以一段約2分鐘夾雜廣東話和英文的影片，測試兩款工具「Taption」及「cSubtitle」將影片語音轉成書面語的準確度。

Taption簡介

Taption屬付費網站，用戶可以電郵註冊【註冊連結，免費試用生成15分鐘的影片內容。另付8美元可生成1小時影片內容，生成內容可選擇書面語或口語、是否須按講者分類等；用戶亦可自行更改生成內容文字，更改後版本可導出不同檔案格式，如PDF和SRT等。

Taption將影片語音轉成文字內容效果

Taption測試結果

．可辨認影片中有多少名講者，知道是記者訪問，在每句前面加上講者身分

．將片中的英文轉為中文

．自動加上標點符號

．將講者的語氣詞刪去

．生成內容中出現3個錯別字，分別將「轉動」寫成「顫動」（見圖二）和「細膩」誤以為是「厲害」等

．出現兩次漏句和漏字（見圖三及圖四）

cSubtitle簡介

cSubtitle用戶毋須以電郵登記亦可使用【連結】，免費版最多只能生成影片首3分鐘內容，但免費使用次數不限。生成內容時可選擇書面語或口語、生成內容導出檔案格式等。

cSubtitle將片段轉成文字內容效果

cSubtitle測試結果

．未能辨識片中講者數目

．可將內容轉為書面語，以及將片中英文轉成中文

．生成內容出現8個錯別字，當中部分是口語轉成書面語時，cSubtitle生成的詞語意思與原句有差異，或將姓氏當作口語轉為書面語，包括：「黎」誤寫「來」（見圖五）、「特意」誤以為「故意」（見圖六）、「往時」錯寫成「往事」、「沒有」誤為「沒曬」

．生成內容未有出現漏句，但有大量的語氣詞或多餘文字及句子，或影響閱讀

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