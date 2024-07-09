三伏天灸「冬病夏治」助治哮喘風濕　天灸5注意事項【附天灸日期】 (08:46)

天灸5大注意事項

1. 宜於早上做天灸。中午12時陽氣最旺盛，盡量安排在日頭進行中藥敷貼療法效果較佳。

2. 避免吃生冷食物、魚腥發物及辛辣燥熱食物，進行天灸當日不宜吃魚腥發物如：帶魚、鯧魚、蚌肉、蝦和螃蟹等水產，辛辣燥熱食物如牛肉、燒肉、辣椒、韭菜、生薑、大蒜和煎炸食品等，避免上火及發散陽氣。

3. 進行天灸當天避免做劇烈運動大汗淋漓。由於天灸敷貼藥物的位置一般會出現皮膚發紅、灼熱痕癢，貼藥物後應避免曬太陽和出汗，以免刺激敷貼位置。

4. 移除敷貼藥物後，宜待至少兩小時才洗澡，因敷貼位置的皮膚會受到刺激。

5. 孕婦不宜進行天灸。

資料來源：明報、中醫動HACMK facebook

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