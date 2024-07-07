暑假好去處｜康文署室內兒童遊戲室　太空、海洋、動物主題設施免費玩【附地點詳情】 (10:08)

1. 深水埗體育館

人數限制：50人

查詢：2360 2276

地址：深水埗深旺道38號深水埗康樂文化大樓2樓

2. 屯門兆麟體育館

人數限制：50人

查詢：2659 2311

地址：屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓4樓

3. 大埔東昌街體育館

人數限制：32人

查詢：2691 2055

地址：新界東昌街25號大埔東昌街康體大樓3樓

4. 觀塘彩榮路體育館

人數限制：40人

查詢：2721 5918

地址：觀塘彩榮路58號

5. 上水保榮路體育館

人數限制：60人

電話：2639 2979

地址：上水百和路19號

6. 香港單車館

人數限制：45人

電話：2878 8622

地址：將軍澳寶康路105-107號

7. 車公廟體育館

以奇妙方塊為主題，色調以粉色為主調，場內以數字方塊、英文方塊、拼圖等組成，面積達320平方米，空間相對寬闊，可放心讓小朋友跑跳放電。【開放時間】

人數限制：40人

電話：2790 0221

地址：沙田沙田頭路10號

註：康文署在全港各區均設兒童遊戲室，家長可查看康文署網站，尋找就近或各區的遊戲室資料及開放時間【 各區兒童遊戲室詳情 】。遊戲室主要供4至9歲及身高不超過142厘米的兒童免費使用，4歲以下兒童必須由家長或監護人陪同使用。

更多好去處：shorturl.at/nThxm

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