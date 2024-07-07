暑假好去處｜康文署室內兒童遊戲室　太空、海洋、動物主題設施免費玩【附地點詳情】 (10:08)

夏日炎炎，康文署各區室內兒童遊戲室是小朋友「放電」好去處，本文精選7個空間較大的康文署遊戲室，設施以動物王國、海洋世界、碼頭、太空等為主題，適合4至9歲兒童免費暢玩。各區遊戲室每日設固定開放時間、有入場人數限制，每節約25至45分鐘。【康文署各區兒童遊戲室資料】
1. 深水埗體育館
近年新建的深水埗體育館遊戲室以碼頭為主題，船形設施讓小朋友化身舵手「航海」，面積約337平方米。派籌時間為每個時段開始前45分鐘。【開放時間】
人數限制：50人
查詢：2360 2276
地址：深水埗深旺道38號深水埗康樂文化大樓2樓
2. 屯門兆麟體育館
以太空為主題，有「太空船」、「星球」遊樂設施和大型攀爬架，讓小朋友開展「太空歷險」，面積達345.5平方米。派籌時間為每個時段開始前30分鐘。【開放時間】
人數限制：50人
查詢：2659 2311
地址：屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓4樓
3. 大埔東昌街體育館
以海洋世界為主題，有大型「潛水艇」和不同海洋生物裝飾，恍似置身海底，面積達200平方米。【開放時間】
人數限制：32人
查詢：2691 2055
地址：新界東昌街25號大埔東昌街康體大樓3樓
4. 觀塘彩榮路體育館
以動物王國為主題，有以綠色為主調的滑梯和攀爬架，更有不少動物圖案，面積350平方米。【開放時間】
人數限制：40人
查詢：2721 5918
地址：觀塘彩榮路58號
5. 上水保榮路體育館
以小小世界為主題，面積370平方米，是全港最大的康文署兒童遊戲室，設有滑梯、玩具冰屋和攀爬架等。【開放時間】
人數限制：60人
電話：2639 2979
地址：上水百和路19號
6. 香港單車館
以極限運動為主題，面積286平方米，場內設有模型車、滑梯等設施。【開放時間】
人數限制：45人
電話：2878 8622
地址：將軍澳寶康路105-107號
7. 車公廟體育館
以奇妙方塊為主題，色調以粉色為主調，場內以數字方塊、英文方塊、拼圖等組成，面積達320平方米，空間相對寬闊，可放心讓小朋友跑跳放電。【開放時間】
人數限制：40人
電話：2790 0221
地址：沙田沙田頭路10號
註：康文署在全港各區均設兒童遊戲室，家長可查看康文署網站，尋找就近或各區的遊戲室資料及開放時間【各區兒童遊戲室詳情】。遊戲室主要供4至9歲及身高不超過142厘米的兒童免費使用，4歲以下兒童必須由家長或監護人陪同使用。
更多好去處：shorturl.at/nThxm
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