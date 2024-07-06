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書展7月17日開鑼　成人門票$30　中午12時前進場優惠價$10【附購票方法及票務優惠】 (13:30)

第34屆香港書展將於7月17日至23日在香港會議展覽中心舉行，以「影視文學」作為年度主題，同期設有「運動消閒博覽」及「零食世界」，市民一票可參觀上述3個展覽。本文介紹本屆書展入場資訊和票務優惠。

●書展日期及時間

- 7月17至22日：上午10時至晚上10時
- 7月23日：上午9時至下午5時

●運動消閒博覽、零食世界日期及時間

- 7月17至18日：上午10時至晚上9時
- 7月19至20日：上午10時至晚上午10時
- 7月21至22日：上午10時至晚上9時
- 7月23日：上午9時至下午5時

●票價

成人：$30（一票可通行三展）
小童：$10（適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童）
*3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場
*展覽在每日關閉前45分鐘停止售票及進場

●購票方法

- 電子門票可透過八達通App、AlipayHK、內地支付寶、BoC Pay及01空間購買。
- 實體門票在全線7-11便利店及Circle K便利店公開發售。

●票務優惠

- 上午進場票︰10元（成人和小童同價，每天中午12時前進場），只限以八達通即時付費入場。
- 免費再進場特別優惠：凡以正價（成人30元、小童10元）購買7月17或18日書展門票，可憑再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：
1) 7月17至19日晚上7時後
2) 7月22日晚上7時後
- 超級書迷證：售88元，持此證可於書展期間無限次入場，更可使用特別通道入場，節省輪候時間
- 殘疾人士票價優惠︰10元，出示由勞工及褔利局發出的「殘疾人士登記證」，即可購買入場門票。
- 訪港人士：前往展覽會場位於會議廳前廳之售票處，出示有效的旅遊證件，可以$20購買入場門票。門票亦在內地支付寶App發售。

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