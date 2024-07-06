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小暑．二十四節氣｜綠豆消暑3食譜　中醫教路：加紅棗陳皮可中和綠豆寒性 (11:07)

小暑節氣，天氣炎熱，不少人會吃綠豆消暑。註冊中醫鄭智仁接受明報電子平台組訪問，表示綠豆性寒，味甘，歸心、胃經，清熱解暑利尿，有助除煩止渴，無論是煲綠豆湯、綠豆水、煮粥或糖水都能解暑；綠豆配搭性溫或性平食物可中和寒性，如紅棗、枸杞、桂圓、陳皮等。鄭智仁提供3個綠豆食譜，並提醒綠豆食用注意，脾胃虛寒者不建議食綠豆。

綠豆食用注意

綠豆不宜食過量，以免加重腸胃負擔，致腹脹、腹痛等
綠豆避免配搭寒涼食物，以免導致腹痛、腹瀉等
綠豆配搭性溫或性平食材可中和寒性
脾胃虛寒者不建議食綠豆
孕婦可適量食用，惟須注意分量及搭配其他食材
避免與藥物同食，綠豆可解熱毒，與辛熱藥物同食或影響藥效

食譜1：綠豆湯（1-2人分量）

【功效】清熱解暑、利尿消腫
【材料】綠豆150克、水800毫升、冰糖適量
【製法】
1. 將綠豆洗淨，浸泡30分鐘，放入鍋中加水，煮沸；
2. 以小火煮約30分鐘，直到綠豆煮爛；
3. 加入冰糖調味，拌勻即成。

食譜2：綠豆粥（1-2人分量）

【功效】清熱解毒、養胃健脾
【材料】綠豆100克、糯米50克、水800毫升、冰糖適量
【製法】
1. 將綠豆和糯米洗淨，放入鍋中加水，煮沸；
2. 以小火煮約40分鐘，直到綠豆和糯米煮爛成粥狀；
3. 加入冰糖調味，拌勻即成。

食譜3：綠豆百合糖水（1-2人分量）

【功效】清熱潤肺
【材料】綠豆100克、百合20克、水800毫升、冰糖適量
【製法】
1. 將綠豆和百合洗淨，放入鍋中加水，煮沸；
2. 轉小火煮約40分鐘，直到綠豆和百合煮爛；
3. 加入冰糖調味，拌勻即成。

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