小暑．二十四節氣｜綠豆消暑3食譜　中醫教路：加紅棗陳皮可中和綠豆寒性 (11:07)

小暑節氣，天氣炎熱，不少人會吃綠豆消暑。註冊中醫鄭智仁接受明報電子平台組訪問，表示綠豆性寒，味甘，歸心、胃經，清熱解暑利尿，有助除煩止渴，無論是煲綠豆湯、綠豆水、煮粥或糖水都能解暑；綠豆配搭性溫或性平食物可中和寒性，如紅棗、枸杞、桂圓、陳皮等。鄭智仁提供3個綠豆食譜，並提醒綠豆食用注意，脾胃虛寒者不建議食綠豆。