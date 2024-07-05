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施紀賢任新英揆　名字源於工黨創始人　52歲始踏入政壇【短片】 (15:28)

61歲施紀賢任新首相　52歲始踏入政壇（施紀賢X片段/法新社資料片段）

英國政壇經過大選改頭換面，工黨取代保守黨上台執政，首相一職由工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）出任。本文簡介施紀賢個人背景及從政之路。

61歲施紀賢出生於倫敦，在薩里郡市鎮Oxted長大。他的父親是工匠，母親是護士，有3名兄弟姊妹。他先後於英國利茲大學及牛津大學攻讀法律學士及研究生，1987年成為大律師，擅長處理人權案件。2007年他與妻子Victoria結婚，育有一子一女。Victoria是英國國民保健署（NHS）的職業治療師。

施紀賢2002年獲委任御用大律師，2008至2013年出任刑事檢控專員，2014年獲封爵士。2015年他以52歲之齡踏入政壇，當選國會議員，2020年當選工黨黨魁。

施紀賢的父母本身是工黨忠實支持者，並以工黨創始人及首名黨魁Keir Hardie來為施紀賢命名。施紀賢於少年時期已熱衷於政治，16歲時便加入工黨青年分支。他是家裏第一個大學生，入大學時曾想入讀政治系，但在父母游說下選擇了讀法律。施紀賢也精於演奏長笛、鋼琴及小提琴。

施紀賢從政經驗僅約10年，他強調自己出身普通家庭，與身為前銀行家、妻子來自億萬富豪家庭的辛偉誠形成強烈對比。施紀賢把財富創造及經濟增長作為政綱核心，主張提供政治和經濟穩定，期望結束保守黨政府的空談「絕望時代」。他亦提出會支持移英港人。（綜合報道）

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