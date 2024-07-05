冷氣病｜短片示範：中醫教按穴紓頭痛膝痛　睡覺腳抽筋預防有法【附穴位示意圖】 (13:20)

長時間吹冷氣容易出現「冷氣病」，註冊中醫師李廣冀昨日（4日）接受明報電子平台組訪問表示，如果冷氣長期吹向身體、或會造成溫差（例如室內外／被窩內外），可能引起不適，出現「冷氣病」（亦稱「空調綜合症」），徵狀有頭痛、鼻塞、膝關節痛、睡覺腳抽筋等，按穴可紓緩或預防不適。李廣冀在本文短片講解紓緩頭痛穴位：百會穴、風池穴，以及紓緩膝關節痛的梁丘穴及足三里穴。（採訪、拍攝及剪接：陳凱雯）