冷氣病｜短片示範：中醫教按穴紓頭痛膝痛　睡覺腳抽筋預防有法【附穴位示意圖】 (13:20)

長時間吹冷氣容易出現「冷氣病」，註冊中醫師李廣冀昨日（4日）接受明報電子平台組訪問表示，如果冷氣長期吹向身體、或會造成溫差（例如室內外／被窩內外），可能引起不適，出現「冷氣病」（亦稱「空調綜合症」），徵狀有頭痛、鼻塞、膝關節痛、睡覺腳抽筋等，按穴可紓緩或預防不適。李廣冀在本文短片講解紓緩頭痛穴位：百會穴、風池穴，以及紓緩膝關節痛的梁丘穴及足三里穴。（採訪、拍攝及剪接：陳凱雯）
冷氣吹向頭致鼻塞頭痛
李廣冀稱，冷氣在中醫角度屬風寒，吹向頭部會造成刺激，令頭皮筋膜收縮，引起頭痛。鼻敏感患者吹冷氣或會鼻敏感發作，鼻塞嚴重亦可致頭痛。緊張性頭痛患者吹冷氣過久頭會更疼痛。【紓緩頭痛穴位位置圖：百會穴、風池穴】
膝蓋有勞損舊患吹冷氣或膝痛
李廣冀提醒，膝蓋曾受傷有舊患、一般60歲至70歲長者膝蓋有勞損、類風濕關節炎、強直性脊椎炎、痛風患者均可能因吹冷氣而出現膝痛。【紓緩膝痛穴位位置圖：梁丘穴、足三里穴】
「踢被」腳受寒可致抽筋
晚上睡覺時開冷氣，長者、睡覺「踢被」或怕熱的人較易睡覺腳抽筋，當腳伸出被外時，便可能受溫差刺激而腳抽筋。【預防腳抽筋穴位位置圖：承山穴、太溪穴】
「冷氣病」預防5招：
1. 增強體質，倘體質弱或對溫度變化敏感，可透過中藥、天灸或做運動改善。
2. 避免食生冷食物，保護體內陽氣。3. 避免開冷氣，或縮短開冷氣時間。
4. 冷氣溫度盡量調高。
5. 定期清洗冷氣機，以免傳播細菌病毒。
夏天實用健康資訊：
中醫提醒：頭頂、頸椎、肚臍上下、腰骨、腳底避吹冷氣 薑水抹身驅寒