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北上內地5大實用App　搵路叫車、搭地鐵、美食團購、排隊取號資訊一文睇 (13:04)

臨近暑假，不少港人會帶子女北上內地消費玩樂，本文介紹5個內地實用手機應用程式（App）及其特點。

●高德地圖：搵路叫車集一身

身在內地，人生地不熟，高德地圖App除了能帶路，還有其他實用功能，提供地圖、地點資訊、推薦路線、語音導航，亦可叫車，還有目的地周邊的商場/景點資訊、周邊酒店預訂。若然怕「中伏」，可參考其他旅客的評論。

●深圳地鐵：提供建議乘車路線

港人北上深圳，經常會坐深圳地鐵周圍去，可先下載深圳地鐵官方App「深圳地鐵」，方便計劃行程。只要在路線圖中設定起點站及終點站，App便會提供建議路線、預計乘車時間、站數及車資等資訊，還有地鐵站周邊地點基本資訊。

●大眾點評：吃喝玩樂一App睇

大眾點評App提供餐廳、旅遊玩樂資訊，可搜尋商場了解有什麼好吃好玩，也可搜尋景點計劃行程，亦可預約酒店等其他功能。

●美團：搵餐廳、叫外賣、團購優惠

內地美食選擇眾多，想找餐廳可用美團App。除了餐廳資訊，食品團購優惠和叫外賣也是美團App主要功能，大部分餐廳或玩樂店舖的專頁內都有提供特價團購套餐，可於堂食或消遣時即場在美團App購買。

●美味不用等：餐廳網上取票排隊

想享受美食又怕排大隊等位？可在美味不用等App事先取票排隊，亦有訂座功能，惟留意只有部分餐廳能透過此App在網上取票排隊及訂座。

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