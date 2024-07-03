英國大選周四舉行　辛偉誠料慘敗　新首相熱門施紀賢由御用大律師轉從政 (12:31)

英國將於當地時間周四（4日）舉行大選，首相一職將是保守黨現任首相辛偉誠（Rishi Sunak）及工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）二人之爭。選前多個民調均預測在野工黨會獲壓倒性勝利，其中民調機構Survation周二（2日）最新民調顯示，工黨可望在下議院650席中取得484席，超出1997年貝理雅率工黨取下的418席，獲得歷來最大選舉勝利。保守黨則預料只獲64席，是1834年創黨以來最少。這意味工黨勢將自2010年以來重回執政，施紀賢很大可能成為新首相。本文簡介施紀賢及辛偉誠的背景。
工黨：施紀賢
61歲的施紀賢出生於倫敦，父親是工匠，母親是護士，有3名兄弟姊妹。他先後於英國利茲大學及牛津大學攻讀法律學士及研究生，1987年成為大律師，擅長處理人權案件。2007年他與妻子Victoria結婚，育有兩名子女。
施紀賢曾是英格蘭和威爾斯首席檢察官，2002年獲委任御用大律師，2008至2013年出任刑事檢控專員，2014年獲封爵士。2015年他當選國會議員，以中左翼立場開展政治生涯，2020年當選工黨黨魁。
施紀賢從政經驗僅約10年，他強調自己出身普通家庭，與身為前銀行家、妻子來自億萬富豪家庭的辛偉誠形成強烈對比。施紀賢把財富創造及經濟增長作為政綱核心，主張提供政治和經濟穩定，期望結束保守黨政府的空談「絕望時代」。他亦提出會支持移英港人。
保守黨：辛偉誠
44歲的辛偉誠在英國南安普敦出生，父母是印度裔移民，父親是醫生，母親是藥劑師。辛偉誠自小就讀貴族寄宿制的溫徹斯特公學（Winchester School），在牛津大學攻讀哲學、政治和經濟，擁史丹福大學工商管理碩士學位，曾任職高盛投資銀行分析員。辛偉誠2015年當選國會議員，2022年同屬保守黨的前首相約翰遜因「派對門」醜聞下台，外相卓慧思接任首相，惟她在任僅45天便辭職，由辛偉誠接任至今。
辛偉誠與來自印度億萬富豪家庭的太太Akshata Murty育有兩名女兒。根據《星期日泰晤士報》2024年財富榜，辛偉誠夫婦身家估計達6.5億英鎊（約64億港元）。