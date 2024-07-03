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AI智慧應用｜實測AI校對中文文章　Wordvice AI、POE改錯別字簡體字標點 (09:01)

人工智能（AI）工具可助中文文章校對。明報電子平台組記者以一段夾雜簡體字、口語、錯別字及標點符號錯誤的文章，測試兩款工具「Wordvice AI」及「POE Assistant」校對功能。

測試文字──「南方洪水、北方乾早是内地夏季的常見災害，惟今年格外嚴重，南方多地持續暴雨雨，廣東、福建、廣西等地發生洪水和山泥傾瀉，造成數十人傷亡和財产損失；北方部分地區連續高溫，嚴重乾旱，影響咗秋糧播種，威脅今年的糧食收成。。」

1. Wordvice AI工具連結

●測試結果：Wordvice AI會列出修改建議，能指出內文「旱」誤植「早」、「內」誤植「内」，「暴雨雨」多了一個「雨」字，簡體字「产」應改為繁體字「產」，文末應刪去重複的句號，又會建議將「影響咗」的廣東話字「咗」改為「了」。Wordvice AI亦有更多建議，用戶可自行判斷需否修改。

2. POE Assistant工具連結

於文字框給予「校對以下文章，勿更改原文意思，並列出修改部分」：

●測試結果：POE Assistant能指出內文「內」誤植「内」、簡體字「产」應改為繁體字「產」、將廣東話字「咗」改為「了」和刪除文末多餘的句號，但部分錯誤仍然未能識別，如乾旱的「旱」誤植「早」。此外，POE Assistant表示「刪除了多餘的逗號」，惟其實是將所有全形逗號改為半形。

POE Assistant的修改受輸入指令影響，今次嘗試將指令改為「校對以下文章，修改文中的簡體字為繁體字、錯別字及標點符號等，勿更改原文意思，並列出修改部分」。

●測試結果：今次POE Assistant能將「早」修正為「旱」；其他則與先前的修改一樣。

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