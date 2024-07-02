明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

韓國家長自願「囚禁」3日　體驗子女「自我孤立」感受 (11:49)

韓國保健福祉部2023年調查發現，在1.5萬名19至34歲受訪者中，超過5%自我孤立，主要原因包括人際關係問題、就業困難、家庭及健康問題。英國廣播公司（BBC）周日（6月30日）報道，一批家長為親身體驗子女自我孤立的感受，自願入住一個名叫「幸福工廠（Happiness Factory）」的狹小禁閉室3日。

幸福工廠是由非政府組織「韓國青年基金會」及「藍鯨康復中心」（Blue Whale Recovery Centre）資助及營運的項目，教導家長如何更好地與子女溝通。幸福工廠位於江原道洪川郡，每個工廠禁閉室只有5平方米（約53.8平方呎），住客不可使用電話或電腦，只可與牆相伴，靠一個餵食窗口與外界連繫。

育有24歲兒子的Jin Young-hae（化名）表示，兒子於家中房間自我隔離達3年，她與丈夫對兒子一直抱以極高期望，認為他有才華，但兒子體弱多病，難結識朋友，更患上進食失調，難以上學，直至升讀大學首個學期始回復健康。惟有一天，兒子突然自我隔離，不顧個人衛生，拒絕進食，亦拒絕向父母傾訴。

她在囚禁期間，明白到兒子以沉默保護自己，「是因為沒有人理解他」，希望能向兒子親口說「你經歷了很多，這的確很難，我會一直守護你。」

另一名入住禁閉室的媽媽說，兒子現時26歲，自我孤立已7年，他曾離家出走數次，在家時鮮有步出房門，只沉迷打機，更拒絕服用精神科藥物。她在禁閉生活中意識到，明白到要接受孩子的生活，而非強加特定的生活方式。（BBC）

相關字詞﹕韓國 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞