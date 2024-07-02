韓國家長自願「囚禁」3日　體驗子女「自我孤立」感受 (11:49)

幸福工廠是由非政府組織「韓國青年基金會」及「藍鯨康復中心」（Blue Whale Recovery Centre）資助及營運的項目，教導家長如何更好地與子女溝通。幸福工廠位於江原道洪川郡，每個工廠禁閉室只有5平方米（約53.8平方呎），住客不可使用電話或電腦，只可與牆相伴，靠一個餵食窗口與外界連繫。

育有24歲兒子的Jin Young-hae（化名）表示，兒子於家中房間自我隔離達3年，她與丈夫對兒子一直抱以極高期望，認為他有才華，但兒子體弱多病，難結識朋友，更患上進食失調，難以上學，直至升讀大學首個學期始回復健康。惟有一天，兒子突然自我隔離，不顧個人衛生，拒絕進食，亦拒絕向父母傾訴。

她在囚禁期間，明白到兒子以沉默保護自己，「是因為沒有人理解他」，希望能向兒子親口說「你經歷了很多，這的確很難，我會一直守護你。」

另一名入住禁閉室的媽媽說，兒子現時26歲，自我孤立已7年，他曾離家出走數次，在家時鮮有步出房門，只沉迷打機，更拒絕服用精神科藥物。她在禁閉生活中意識到，明白到要接受孩子的生活，而非強加特定的生活方式。（BBC）