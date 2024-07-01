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非中國籍香港永久居民申內地通行證Q&A　首申請260港元　持證內地通關免打指模填入境卡 (14:30)

內地出入境管理局今日（7月1日）公布，非中國籍港澳永久居民7月10日起可申請「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」（下稱通行證），於5年有效期內可多次來往港澳及內地，每次停留不超過90日[相關報道]。合資格者如何申請該通行證？申請費用多少？本文整合國家移民管理局及本港保安局公布的相關資訊，供讀者參考。

問：申請資格？

答：香港及澳門永久居民中的非中國籍人員，如因投資、探親、旅遊、商務、研討、交流等短期入境事由來往內地可以申請，惟不得在內地工作、學習或從事新聞採訪活動。

問：如何申請？哪裏提交申請？

答：港澳申請者首次辦理通行證，應分別向香港中旅集團或澳門中旅社遞交申請，受理、審批簽發時限為20個工作天，申請人應前往受理窗口領取通行證。未滿18歲申請人應由監護人陪同辦理申請，通行證可由法定監護人代為領取。

問：申請費用多少？

答：通行證有效期5年，在港澳地區首次申請的費用為260港元。在內地換發、補發的費用為230元人民幣。

問：香港合資格者申請時需提交什麼文件？

答：

  • 填寫完整、準確且貼上申請人近照的港澳居民來往內地通行證（非中國籍）申請表
  • 有效香港永久居民身分證
  • 有效期不少於6個月、中國政府承認的普通護照
  • 申請前6個月內簽發的國籍證明文件，即香港入境事務處簽發、包含國籍信息的《〈索取資料申請〉通知書》

註：未滿18歲申請人要額外提交監護人護照等身分證明文件及監護關係證明；未滿11歲申請人因未有身分證，需提交香港入境處簽發的證明，即具有香港永久居民身分的《〈索取資料申請〉通知書》。

問：使用該通行證有何便利？

答：保安局表示，通行證持有人於內地口岸過關時可自助通關，毋須再每次打指模和填寫入境卡，提升通關效率。

資料來源：國家移民管理局、保安局

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