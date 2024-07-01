大熊貓7、8月排隊生日　盈盈樂樂8月壽星　一文解「生日月」之謎 (14:12)

大熊貓春季發情 7、8月成熱門「生日月」

根據成都大熊貓繁育研究基金會和中國綠色時報指出，大熊貓一般在春季3至5月發情，妊娠期約80至200天，故7、8月是大熊貓出生季。大熊貓妊娠時長差異大，去年中國大熊貓保育研究中心的熊貓「鑫鑫」懷孕約3個月，在5月29日誕下寶寶，是中心該年首隻大熊貓寶寶。而西安秦嶺大熊貓研究中心的大熊貓「秦秦」，在2020年經歷長達180天妊娠期後，於8月誕下雌性雙胞胎。另外，大熊貓天生早產，初生時眼睛只有兩個小黑點，一般到約40日才慢慢開眼。

海洋公園盈盈樂樂8月生日

本港海洋公園的盈盈和樂樂生日分別為8月16日及8月8日，牠們同於2005年出生。另外，已離世並曾為港人帶來無數歡樂的安安及佳佳，由於是從野外拯救回來，確實出生日期不詳，但海洋公園以往均在8月為牠們慶生。

另外，旅韓大熊貓愛寶去年7月7日誕下雌性雙胞胎「睿寶」和「輝寶」 ，雙胞胎的姐姐、早前返回中國的「福寶」亦是7月壽星，生於2020年。（綜合報道）

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