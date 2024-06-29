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北上過關人流實時睇　「i口岸」小程式集深圳6口岸出入境人流畫面【附各資訊平台一覽】 (17:43)

正值七一連假，不少市民選擇北上或赴澳門消費，各口岸均現過關人潮。如何可以避開人潮，選擇較少人的口岸快速過關？本文整合香港入境處及其他口岸的人流實時資訊平台及小程式，供讀者參考。

深圳陸路口岸

●「i口岸」微信小程式

「i口岸」由深圳市政府提供。在微信搜尋「i口岸」小程式後進入，其首頁會顯示當時6個港深陸路口岸通關是否順暢。點擊相應口岸進入該口岸頁面後，可點擊「口岸通關圖文直播」，查看口岸的實時人流畫面，並有預估的出入境所需時間以供參考。「i口岸」亦有提供兩個水路口岸及高鐵口岸的實時人流情況資訊。

●香港入境事務處App

在App主頁「所有服務」選單內，點擊「陸路邊境管制站等候時間」，可查看本港各個陸路邊境管制站的繁忙情況，亦有預估的出入境所需時間以供參考。

●香港出行易App

在App主頁選擇「口岸交通」，可查看本港各出入境口岸是否繁忙，亦附有口岸的交通資訊。

港珠澳大橋出入境

●珠海邊檢微信公眾號

「珠海旅檢口岸實時通關情況」由珠海出入境邊防檢查總站提供。在微信搜尋「珠海邊檢」微信公眾號，進入後按「服務」，再選擇「口岸實時通關」，即可進入「珠海旅檢口岸實時通關情況」頁面，可在此點擊相應口岸，查看珠海各口岸的旅客及車輛出入境通關情況。

●澳門出入境事務站實時資訊平台連結

澳門治安警察局的「澳門出入境事務站實時資訊平台」，可供查看澳門各口岸實時人流情況，提供口岸各地點如進離境大堂的人流實時畫面，並有預估的出入境所需時間以供參考。

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