天氣｜天文台：周六早上驟雨逐漸增多　最高33℃ (19:45)

【19:45】副熱帶高壓脊正為廣東地區帶來普遍晴朗的天氣。此外，位於南海中至北部的熱帶擾動正為該區帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港地區今晚（28日）及明日（29日）漸轉多雲，有一兩陣驟雨。今晚及明早驟雨逐漸增多及有幾陣狂風雷暴。最低氣溫約28℃。明日下午短暫時間有陽光及酷熱。最高氣溫約33℃。吹和緩南至西南風，稍後風勢清勁，高地間中吹強風。展望周日（6月30日）及下周一（7月1日）有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，但部分地區酷熱。