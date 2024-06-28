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天氣｜天文台：周六早上驟雨逐漸增多　最高33℃ (19:45)

【19:45】副熱帶高壓脊正為廣東地區帶來普遍晴朗的天氣。此外，位於南海中至北部的熱帶擾動正為該區帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港地區今晚（28日）及明日（29日）漸轉多雲，有一兩陣驟雨。今晚及明早驟雨逐漸增多及有幾陣狂風雷暴。最低氣溫約28℃。明日下午短暫時間有陽光及酷熱。最高氣溫約33℃。吹和緩南至西南風，稍後風勢清勁，高地間中吹強風。展望周日（6月30日）及下周一（7月1日）有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，但部分地區酷熱。

【11:04】位於南海中部的熱帶擾動持續為該區帶來不穩定天氣。預料該擾動會在今明兩日橫過南海北部並逐漸靠近中國東南沿岸，為該區帶來驟雨及雷暴。天文台正密切監察該擾動會否進一步發展，市民請留意最新的天氣預測。

【08:38】上午8時20分，天文台錄得30.3°C，相對濕度76%。酷熱天氣警告現正生效。

副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。此外，位於南海中部的熱帶擾動正為該區帶來驟雨。

本港地區今日（28日）大致天晴，但局部地區有驟雨。初時有一兩陣雷暴。日間酷熱，市區最高氣溫約34°C，新界再高兩三度。吹輕微至和緩南至東南風。展望未來兩三日有幾陣驟雨，但部分地區仍然酷熱。（天文台）

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