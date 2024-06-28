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七一優惠一文睇　港鐵小童免費　海洋公園、昂坪360推優惠票 (09:31)

為慶祝香港回歸27周年，市民在7月1日可免費乘搭部分交通工具，政府轄下多個設施場地免費開放，商界和餐飲業界亦響應提供優惠，包括海洋公園和昂坪360將推出優惠，詳情如下：

●交通優惠

港鐵：7月1日3至11歲小童免費乘搭，包括機場快線及來往羅湖及落馬洲站的車程（高鐵、東鐵線頭等及東鐵線範圍的港鐵接駁巴士除外）。

輕鐵及港鐵巴士（只限新界西北路線）：7月1日免費。

電車：7月1日免費乘搭。

天星小輪：7月1日免費乘搭「尖沙嘴-灣仔」航線。

新渡輪：將派發200張長洲航線乘船券、100張梅窩航線乘船券及100張「北角-紅磡/九龍城」航線乘船券於7月1日免費乘搭，乘船券只適用於普通渡輪普通等級的單程船票。

富裕小輪：將派發「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」航線乘船券各1000張，7月1日憑券可免費乘搭。7月1日生日的乘客當日可免費乘搭「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」、「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」航線。

●餐飲優惠

餐飲業推出七一優惠，不同食肆就指定菜式或餐飲提供優惠。

●康文署設施

早前成功登記的市民，可在7月1日免費使用多項收費康樂設施，例如羽毛球場、網球場及水上活動中心艇隻等。

7月1日公眾游泳池免費入場，市民於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池）

●博物館

西九文化區M+：標準門票涵蓋的所有展覽7月1日免費。

香港故宮文化博物館：所有專題展覽7月1日免費。

香港科學館：常設展覽7月1日免費。

香港太空館：常設展覽7月1日免費（天象廳節目除外）。

香港藝術館：專題展覽「香港賽馬會呈獻系列：尋香記—中國芳香文化藝術展」7月1日免費。

香港文化博物館、香港歷史博物館：依舊免費入場。

●濕地公園

7月1日免費入場。

●海洋公園

6月29日至7月1日，海洋公園全日暢玩優惠門票低至七折，成人票價$270（原價$398）、小童票價$189（原價$239），優惠門票可於現場及海洋公園票務網站購買。

●昂坪360

6月29日至7月1日，昂坪360小童及長者來回標準纜車門票二七折優惠，小童優惠價$36（適用於3至11歲兒童）、長者優惠價$42（適用於持有效樂悠咭或長者咭的香港居民），購票渠道待定。

●天際100香港觀景台

香港居民憑優惠碼「27HKSAR」於6月29日至7月1日期間購買天際100香港觀景台門票可享二七折優惠，每日限量130張。每張標準門票售價為53港元，適用於成人、小童或長者，須於購買日起計30日內使用。

●綠在區區

7月1至31日，市民於「綠在區區」社區回收網絡（包括智能回收箱）進行回收，可獲六倍「綠綠賞」積分，使用智能廚餘回收桶回收廚餘，每日可獲額外10分。

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