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日皇伉儷訪英｜皇后雅子曾任外交官留學牛津　婚後抑鬱休養多年【多圖】 (18:35)

日皇德仁和皇后雅子周二（25日）在英國展開國事訪問，是德仁即位後第2次外訪。英王查理斯三世當晚在白金漢宮為日皇伉儷舉行國宴，雅子身穿白色晚禮服赴宴，大方優雅。雅子出身外交官家庭，自幼隨外交官父親輾轉於蘇聯、瑞士、美國等地生活，通曉5國語言，雅子在哈佛大學經濟學院畢業，進入外務省後，亦曾到牛津大學進修。雅子與德仁周五（28日）將重遊兩人曾留學的地方牛津大學。

雅子與德仁相識於1986年，當時德仁在東宮接待西班牙公主時，認識了在外務省工作的雅子並展開追求，1988年雅子帶職赴英國牛津進修，德仁1992年向雅子求婚，翌年結婚，2001年誕下愛子公主。雅子婚後因被要求誕男嗣，承受極大壓力，宮內廳2004年指她患了「適應失調症」，有抑鬱病徵，療養多年。2018年12月，雅子55歲生日發表文章，表示對將當皇后表示「不安」，但身體慢慢改善，能逐步負擔一點點職務。

前年偕德仁赴英女王喪禮

日皇伉儷原計劃於2020年訪英，惟因新冠疫情押後行程，在2022年9月英女王駕崩時，德仁和雅子赴倫敦出席喪禮，英國成為德仁即位後與雅子同偕出國的首訪地。去年6月德仁雅子到印尼官式訪問，是事隔逾廿年後德仁與雅子再度一同正式外訪。（綜合報道）

日皇德仁皇后雅子訪英：

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