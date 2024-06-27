日皇伉儷訪英｜皇后雅子曾任外交官留學牛津　婚後抑鬱休養多年【多圖】 (18:35)

雅子與德仁相識於1986年，當時德仁在東宮接待西班牙公主時，認識了在外務省工作的雅子並展開追求，1988年雅子帶職赴英國牛津進修，德仁1992年向雅子求婚，翌年結婚，2001年誕下愛子公主。雅子婚後因被要求誕男嗣，承受極大壓力，宮內廳2004年指她患了「適應失調症」，有抑鬱病徵，療養多年。2018年12月，雅子55歲生日發表文章，表示對將當皇后表示「不安」，但身體慢慢改善，能逐步負擔一點點職務。

前年偕德仁赴英女王喪禮

日皇伉儷原計劃於2020年訪英，惟因新冠疫情押後行程，在2022年9月英女王駕崩時，德仁和雅子赴倫敦出席喪禮，英國成為德仁即位後與雅子同偕出國的首訪地。去年6月德仁雅子到印尼官式訪問，是事隔逾廿年後德仁與雅子再度一同正式外訪。（綜合報道）

日皇德仁皇后雅子訪英：

日皇德仁皇后雅子出席白金漢宮晚宴 查理斯日語表示歡迎【多圖】

日皇夫婦國事訪問 將晤英王遊母校牛津