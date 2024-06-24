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樂悠咭8間臨時申請服務中心6．24起運作【附地點資料】 (09:05)

政府表示，為方便60歲或以上香港居民申請「樂悠咭」，以享用政府長者及合資格殘疾者公共交通票價優惠計劃（2元乘車優惠），港九、新界共8間「樂悠咭」臨時申請服務中心由今日（24日）起運作，直至8月31日。服務中心的辦公時間為星期一至五上午9時至下午8時、星期六上午9時至下午1時，星期日及公眾假期休息。八達通卡有限公司會在收妥申請文件後4星期內，寄出「樂悠咭」予合資格申請人。

8間「樂悠咭」臨時申請服務中心（位置圖按此）：

●堅尼地城社區綜合大樓2樓會議室（堅尼地城石山街12號）

●禮頓山社區會堂地下會議室（灣仔黃泥涌道133號）

●黃大仙社區中心2樓210室（黃大仙正德街104號）

●旺角綜合大樓2樓旺角社區會堂會議室（旺角上海街557號）

●大元社區會堂地下會議室（大埔大元邨）

●北區社區中心4樓會議室（上水龍運街2號）

●葵芳社區會堂地下活動室（葵涌禮芳街2號）

●朗屏社區會堂地下會議室（元朗朗屏邨）

今年8月25日起，所有60歲或以上香港居民必須使用「樂悠咭」以享用2元乘車優惠，不記名的長者八達通卡及一般個人八達通卡將不再適用。未滿60歲的合資格殘疾者，則仍可使用已加註「殘疾人士身分」的個人八達通，繼續享用2元乘車優惠，毋須申請「樂悠咭」。

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