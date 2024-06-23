短片：炎夏有人飲涼茶清熱　涼茶舖稱五花茶好賣【附各款涼茶功效資訊】 (18:12)

坊間涼茶款式多多，以下整理中醫講解的涼茶功用資訊（註：各人體質不同，如有疑問，應先向註冊中醫查詢）：

●五花茶：有清熱解毒、涼散風熱等作用。適合在戶外工作或暴曬後出現喉嚨乾涸甚至喉嚨痛，以及身熱汗多但無發燒的人飲用。留意體質虛寒、脾胃虛寒的人少飲為妙

●廿四味：廿四味有清熱解毒、祛濕利尿之效，一般適合非常熱氣、因陽氣過盛引致有實火的人，例如生又大又紅的暗瘡，容易口氣大、喉嚨痛、尿液顏色黃、便秘、因骨火而引起周身骨痛等。留意廿四味屬較寒涼的涼茶，非人人適合

●銀菊露：清熱解毒、消暑生津，患肝熱目赤、頭痛、眩暈、風熱感冒，以及熱毒瘡腫者宜飲用

●雞骨草：有清熱解毒、利濕退黃、疏肝止痛之效。因肝膽濕熱而出現目赤、眼痛、頭痛、胃部脹痛者宜飲用

●夏枯草：有清火明目、散結消腫之效。因肝火上炎導致目赤、頭痛、眩暈、口苦、口臭者宜飲用

●葛菜水：可清熱解毒、鎮咳利尿。適合感冒發熱、咽喉腫痛、肺熱咳嗽等患者飲用

資料來源：明報

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