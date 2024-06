英國王儲威廉昨日(6月21日)42歲生日,王室在官方社交平台發布威廉與三名子女的合照,照片由凱特親自拍攝,附以凱特署名的祝福語句:「爸爸生日快樂,我們非常愛你!」(Happy birthday Papa, we all love you so much! Cx)。照片中,威廉與喬治小王子、夏洛特小公主和路易小王子手牽手,四人表現興奮在空中跳起。網民紛紛留言祝福。