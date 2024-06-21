臥鋪高鐵往北京上海開通　高鐵vs.飛機行程需時及價錢比較 (18:24)

高鐵香港往北京及上海的臥鋪列車本月中已開通，市民往返兩地多了選擇。本文比較乘高鐵或飛機前往兩地各有什麼特點。（以下資料截至6月21日）
●出發時間及行程需時
臥鋪高鐵[相關資訊]
．香港西九龍往北京西站：車次D910，逢周五至周一有班次，晚上6時24分出發，翌日早上6時53分到達，車程需時12小時29分
．香港西九龍往上海虹橋站：車次D908，逢周五至周一有班次，晚上7時49分出發，翌日早上6時45分到達，車程需時10小時56分
高鐵[相關資訊]
．香港西九龍往北京西站：車次G80，每日一班，上午11時20分出發，晚上7時30分到達，車程需時8小時10分
．香港西九龍往上海虹橋站：車次G100，每日一班，上午11時38分出發，晚上7時25分到達，車程需時7小時47分
飛機（以查詢6月28日出發為例）
．往北京：有多個航班選擇，其中香港快運機程為3小時25分（北京大興機場）、中國南方航空為3小時15至20分（北京大興機場）、國泰航空（北京首都國際機場）為3小時25至30分
．往上海：有多個航班選擇，其中香港航空機程為2小時35分至40分（上海浦東機場）、國泰航空為2小時30分（上海虹橋國際機場）、中國東方航空為2小時50至55分（上海浦東機場）
●價格
臥鋪高鐵[相關資訊]
．往北京西站：二等854元人民幣、上鋪動臥2346.5元人民幣、下鋪動臥2644.5元人民幣
．往上海虹橋站：二等709元人民幣、上鋪動臥1228元人民幣、下鋪動臥1386元人民幣、上鋪高級動臥2445元人民幣、下鋪高級動臥2772元人民幣
高鐵[相關資訊]
．往北京西站：二等1248元人民幣、一等1997元人民幣、特等2247元人民幣、商務3895元人民幣
．往上海虹橋站：二等960.5元人民幣、一等1537元人民幣、特等1729元人民幣、商務3216元人民幣
飛機（以查詢6月28日出發為例）
．往北京：據香港快運、中國南方航空、國泰航空網站，基本票價連附加費由978港元至3090港元不等，詳情可瀏覽航空公司網站。留意不同航空公司行李收費等項目或有不同。
．往上海：據香港航空、國泰航空、中國東方航空網站，基本票價連附加費由1280港元至1448港元不等，詳情可瀏覽航空公司網站。留意不同航空公司行李收費等項目或有不同。
●高鐵動臥列車車廂等級
- 「動臥」等級是四人房設計，有上下牀鋪，其他設備包括一張小桌和熱水壺等共用設施。
- 「高級動臥」等級只設於來往香港至上海的動臥列車，此為二人房設計，有上下牀鋪，其他設備包括儲物櫃、沙發、熱水壺等共用設施。
- 「二等座」等級為一般高鐵二等座座椅，設施包括多地制式電源插座、可開合的餐桌及掛鈎、座椅旁牆身設有掛衣鈎。
欲了解高鐵列車設施，可按此。