夏至．二十四節氣｜夏至兩食譜清熱消暑　中醫提醒：奶製品糯米難消化不宜多吃 (09:45)

夏至3大食物不宜多吃

1. 溫熱食物（如：牛、羊、薑、葱、蒜等）

2. 煎、炸、炒的食物

3. 難以消化的食物（如：肥膩食物、糯米、蛋糕、雪糕、乳酪等奶類製品）

夏至清熱消暑兩食譜

1.五汁飲（4至6杯分量）

【功效】清熱生津，消暑止渴，醒脾開胃

【材料】鮮梨2個、荸薺（馬蹄）10個、西瓜1/4個、鮮白茅根適量、鮮麥冬適量、冰糖適量、水1600毫升

【製法】

- 先將白茅根加800毫升水煮開，轉小火再煮20分鐘，放涼備用。

- 將麥冬加800毫升水煮開，轉小火再煮20分鐘，放涼備用。

- 將鮮梨清洗後去皮去芯，荸薺清洗後去皮；鮮梨及荸薺切成碎塊，放入榨汁機榨汁，混合其他汁液，即成。

【飲用注意】五汁飲可每日飲用，惟含有豐富果糖，糖尿病患者不宜大量或經常飲用。

2.清暑益氣湯（4至5碗）

【功效】清暑益氣，養陰生津

【材料】花旗參10克、石斛15克、麥冬15克、淡竹葉15克、荷梗20克、西瓜翠衣（西瓜皮）30克、陳皮3克、麥冬10克、葛根15克、豬肉適量、南棗適量、食鹽適量、水

【製法】將所有材料加水，煲1至2小時即可即可。

【飲用注意】每日可飲，惟體質虛寒者不太適宜飲用。

註：各人體質不同，如有疑問，宜向註冊中醫查詢。